Alberto Cañedo, al borde de la cárcel: “Ya no hago planes a más de diez días”

Alberto Cañedo, el ex alcalde regionalista de Carcaboso, está citado este próximo martes a las diez de la mañana para pagar 15.000 euros por una de las tres condenas judiciales que tiene, esta por haber concedido licencia de primera utilización a unas casas cuya urbanización no estaba terminada. No va a pagar porque “no tengo dinero”, ya que es insolvente, y porque además le parece injusto.

Apeado de la alcaldía por esas condenas, y sustituido en ella por su compañera Lorena Rodríguez, vive pendiente de que en algún momento pueda ir a prisión por esas multas e indemnizaciones, que ascienden a 36.000 euros, aunque con costas e intereses se van a más.

Ya en octubre pasado fue citado para pagar 18.000, se presentó en los juzgados y alegó que no tenía dinero. Desde entonces pesa la amenaza y la incertidumbre de un mandamiento para ingreso en prisión en cualquier momento, aunque aún no se ha producido. Desde entonces “no hago planes a más de diez días”, explica a eldiarioex.

Cañedo tiene condenas económicas y de inhabilitación –por la que tuvo que abandonar la alcaldía- al no haber respondido a tiempo a peticiones de información de la oposición, que le colapsó a solicitudes, pero principalmente por haber dado licencia de primera ocupación a un grupo de viviendas sin la urbanización hecha, y que hizo según explica de buena fe para evitar que la caja de ahorros acreedora del promotor se quedara con las casas.

Su abogado: "Paga lo que puedas"

La plataforma de apoyo que tiene ha recaudado 6.000 euros, que se han ido según añade en abogados y defensa jurídica. Su abogado le aconseja que pague lo que pueda, para evitar la cárcel, pero él no quiere pagar, o involucrar a sus padres que están dispuestos a ayudarle, porque sostiene que en el fondo es injusto.

“No digo que las sentencias sean injustas, pero sí desproporcionadas, y desde luego el hecho de poder ir a la cárcel por ello”.

Está dispuesto a pagar pero con trabajos comunitarios. “Vale, si he hecho mal a la sociedad lo pagaré con trabajos, pero cómo por pequeñas cantidades, por robar unos pañales por ejemplo, se puede ir a la cárcel, mientras Iñaki Urdangarín se pasea por las calles de Vitoria tomando vinos”.

Entiende que el importe de alguna sentencia se debería recalcular en la ejecución de la misma. Una impone que devuelva lo cobrado indebidamente de alcalde, pero existe una certificación del secretario diciendo que no cobré nada.

Cañedo se presentará este martes en los juzgados placentinos acompañado de todas aquellas personas que quieran sumarse a la concentración, en una movilización promovida por su plataforma de apoyo que instalará una mesa informativa en la que explicará los pormenores de este caso y pondrá a la venta varios ejemplares del libro ‘Del ecomunicipalismo a las puertas de la cárcel. Entrevista con Alberto Cañedo’ en el que su autor, Eduardo Muriel, cuenta con detalle tanto las políticas desarrolladas por el ex alcalde como las causas que le han llevado a la situación actual.

La plataforma ya ha gestionado a través de la subdelegación de gobierno en Cáceres los permisos legales necesarios y espera contar con una amplia participación popular.

Libro-entrevista

Sigue por otro lado la presentación de ese libro-entrevista que sobre el caso Alberto Cañedo ha escrito el periodista Muriel.

La próxima será el 25 de este mes en Madrid con la presencia de una persona que apoya a Cañedo, promotor de la agroecología local, desde el principio, el coportavoz nacional de Equo y diputado en el Congreso por la coalición con Podemos, Juantxo López Uralde, ex director de Greenpeace España.