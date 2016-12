La Junta recibirá 185 millones del Fondo de Liquidez, con los que pagará a proveedores

La Junta de Extremadura recibirá 185 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que le permitirá cumplir con el objetivo de pago a proveedores.

Así lo ha adelantado el presidente extremeño, Guillermo, Fernández Vara, que destaca que el pago a proveedores era algo fundamental. P

Para Vara en este año y medio de legislatura se han hecho muchas cosas en un escenario "complicado", pero aquellos que cobran a tiempo saben muy bien lo importante que es que te paguen pronto cuando haces un trabajo según destaca.

Destaca que Extremadura se está convirtiendo en una de las comunidades autónomas que mejor paga en estos momentos, mientras que antes era de las peores. "A mí eso me satisface porque estoy convencido de que no puede haber buena política si no hay una buena gestión".

Fuera de la retención de fondos

Extremadura tardó en pagar en octubre una media de 16,96 días a sus proveedores, por debajo de la media nacional de 35,34 días. Si en noviembre y diciembre vuelve a estar por debajo del plazo máximo de pago permitido (30 días), saldría del procedimiento de retención de fondos.

El pazo medio de pago registrado en Extremadura es el quinto más bajo de los que se dieron en octubre entre las comunidades, según informa el Ministerio de Hacienda.

En su conjunto, las comunidades autónomas tardaron el pasado mes de octubre una media de 35,34 días en pagar a sus proveedores, lo que supone el mejor dato en toda la serie desde septiembre de 2014, y recorta en 5,75 los 41,09 días contabilizados el mes anterior.