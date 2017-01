“El sacrificio por la tuberculosis que hacemos ganaderos y Junta es importantísimo, se verán los frutos”

Begoña García Bernal, consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (MARPAT) detalla en una entrevista con eldiario.es Extremadura los asuntos y problemas principales que en este momento afronta el campo extremeño, desde la crisis de la tuberculosis en la ganadería a las expectativas aún pendientes de los nuevos regadíos en Tierra de Barros o Monterrubio, pero también los pequeños riegos de montaña en Ambroz, Vera o Jerte.

Se pronuncia también sobre la gran hipoteca que cuelga sobre la Hacienda regional, una multa europea de 79 millones de euros por superficie de pastos en la dehesa, o los robos en el campo, que se intentan combatir con un decreto de seguimiento o trazabilidad del producto agrario.

- ¿Qué novedades hay relativas a los regadíos privados?

- Hemos pasado de las palabras a los hechos, y los hechos son las publicaciones en el DOE. Publicamos en el Diario Oficial, y adjudicamos, el estudio de viabilidad, porque nos lo había pedido el Ministerio de Agricultura, para hacer la declaración de interés general del regadío de Tierra de Barros. Por otro lado se está trabajando en el estudio de impacto ambiental y el plan general de transformación. Esto referido al regadío de Tierra de Barros

Igualmente, se ha adjudicado un contrato menor a Price Waterhouse, por indicación del Banco Europeo de Inversiones, del BEI en Luxemburgo, con el que estamos trabajando en la modalidad financiera de ese proyecto, estamos hablando de un proyecto de 150 millones de euros, y la adjudicataria pondrá a disposición de la Consejería distintas alternativas del modelo económico financiero que luego se tendrán que licitar, a la vez que se licitan otras cosas: va el proyecto técnico y la estructura financiera.

Nadie puede pensar que sin el plan general de transformación, el estudio de viabilidad y el informe de impacto ambiental se puede iniciar un proyecto de ejecución de obras de un regadío de esta envergadura. Porque es mentira, es un fraude, y se estaría jugando con el dinero de los agricultores, porque además ellos ponen 75 millones de euros. Los pasos se están dando de forma rigurosa, con seguimiento del Ministerio, del BEI, creo que es muy importante que el BEI apueste por este proyecto.

En cuanto al regadío de Monterrubio de la Serena, estaba en el cajón, 20 años, y no se ha hecho nada. Y se ha adjudicado el estudio de viabilidad, Un estudio de viabilidad que tendría una primera fase de entre 800 y 1.500 hectáreas, y ahora vamos a ver qué se nos dice, y desde luego, si es viable, lo vamos a acometer.

Por otro lado, estamos recogiendo las voluntades de riego del regadío de Arroyo del Campo (del triángulo Don Benito-Villanueva de la Serena- La Haba)

Yo creo que está muy claro qué hay en nuevos regadíos, esos tres regadíos estaban contemplados en el programa de desarrollo rural y no se había hecho nada

- ¿Y los regadíos de montaña?

- El regadío de montaña yo lo considero más como una modernización; pero en realidad es también un nuevo regadío. Saldrá en este primer trimestre de 2017 el decreto donde va a aparecer con qué comunidades de regantes vamos a empezar a trabajar que son aquellas que tienen las concesiones de agua otorgadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Van a ser obras de infraestructuras, de construcción de balsas, y va a llevar no solo desde la garganta a la balsa, sino también de la balsa a las parcelas. Y luego el mobiliario dentro de las parcelas. Es decir, el circulo total.

Estamos hablando de una inversión de en torno a unos doce millones de euros entre modernización y construcción del regadío de montaña (Valle del Ambroz, la Vera y Valle del Jerte), nunca antes se había puesto en marcha. Luego seguimos con todo el tema de modernización en comunidades de regantes, las ayudas al riego en parcelas que se van a ejecutar todas en el año 2017. Creo que va a ser un importante avance. Sobre todo, muy serio, muy riguroso. Reuniéndonos siempre con la mesa del regadío, con una agenda del regadío 2020 y todo consensuado y con transparencia con las comunidades de regantes.

- Se cumple un año de las situaciones complicadas que se vivieron en el campo debido a los robos. La Consejería publicó su documento de trazabilidad, bien valorado por la OPAS y cooperativas, pero, ¿es necesaria una mayor presencia de la Guardia Civil para vigilar las parcelas y exigir ese documento?

- Sí, yo creo que además este era un año de pruebas para la aceituna y la uva. Algún robo está habiendo, pero yo ya dije que el documento de trazabilidad no iba a evitar los robos en el campo. Los robos en el campo los evitan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto lo que iba es a dar seguridad a nuestros agricultores que son honestos. Y bueno, ya se han interceptado algunas personas que no llevaban el documento en el transporte, que cuando se demuestra que son agricultores no pasa nada pues pueden presentar la documentación el día después, y otra que ha habido que decomisar porque aparentemente eran de robo. Este decreto tenía dos años de estudio, a ver cómo iba, para luego ver la posibilidad de ampliar a otros productos, a otras producciones agrícolas.

- Hablemos de tuberculosis. Ha habido una bajada de la prevalencia en este año, hay que seguir trabajando sobre fauna cinegéticas, ¿esta situación puede venir de los recortes en sanidad animal de la legislatura pasada?

-Mucho. Con datos objetivos encima de la mesa, en el segundo semestre del 2015 estábamos haciendo campaña en explotaciones que no habían sido vistas desde el primer trimestre de 2014. Nosotros estamos haciendo las dobles vueltas en campaña de saneamiento ganadero, incluso en explotaciones que no están calificadas de positivas.

El sacrificio que está haciendo el sector, los ganaderos, es importantísimo. El sacrificio económico que está haciendo la Junta, muchísimo: este año 2016 hemos gastado 18,3 millones de euros entre campaña de saneamiento ganadero y las indemnizaciones que les corresponden. Hemos solicitado al ministerio, le hemos exigido, y sabemos que están trabajando, en la modificación del Real Decreto que regula las indemnizaciones a los ganaderos, porque eso le corresponde al Ministerio, no le corresponde a la comunidad autónoma.

El Ministerio está preparando un plan para la fauna cinegética, o salvaje. Nosotros también estamos trabajando con la orden general de veda, con la resolución de emergencia cinegética, con el convenio que se ha firmado, por primera vez, con la Universidad, conjuntamente entre la dirección general de agricultura y ganadería y la dirección general de medio ambiente para elegir seis fincas como proyectos pilotos para el estudio de la fauna salvaje y cómo es posible evitar el contagio. Es decir, estamos poniendo mucho presupuesto encima de la mesa, mucho trabajo, y mucho trabajo coordinado de agricultura y ganadería y de medio ambiente. Los cebaderos comunitarios fundamental también, lo que hemos conseguido de la flexibilización del movimiento del ganado que antes era que si te marcaban la explotación no lo podías sacar, ahora lo puedes hacer hasta ocho meses. Es decir, yo creo que ha sido un trabajo ímprobo.

Se verá su fruto, estoy convencida, sabemos que esta es la línea. No podemos despistarnos ni un solo momento. Cuando hemos hecho las campañas de saneamiento en el ganado caprino se hizo porque fue solicitada el 20 de noviembre de 2015 para hacer en el 2016, por las propias asociaciones caprinas, que están exportando hacia Oriente Medio en muchos casos y necesitan estar calificadas. Entonces no podemos mirar para otro lado, disminuir presupuestos, no hacer campañas de saneamiento, y que nos llegue la Unión Europea, nos retire fondos, nos ponga una línea roja y no podamos exportar. En ese momento sí que nos llevaríamos las manos a la cabeza. No vamos a dar marcha atrás.

- Extremadura se enfrenta a una sanción 79 millones por la interpretación de la superficie de pastos en las dehesas, ¿quién va a defender esta situación ante Bruselas?

- No va a pasar como en la legislatura pasada que se dejaron pasar el plazo. No le exigieron a los abogados del Estado que recurrieran la sanción, porque la sanción es al reino de España, ante el Tribunal de Justicia Europeo. Ahora sí se ha exigido, se ha planteado con las alegaciones de las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que somos doce CCAA afectadas por esta sanción, con lo cual está recurrido, y luego nosotros vamos a llegar hasta donde haga falta. Estamos en el Supremo