Velas y villancicos en las calles de Extremadura contra los cortes de luz a familias sin recursos

Con un subsidio de 516 euros de renta básica y ocho personas en casa es cuestión de aritmética: las cuentas no salen. No tiene dinero para pagar los abultados recibos de luz y agua tras ocho años en paro.

Es la realidad que narra Cecilia Martín, una madre de Mérida con cinco menores a su cargo que optó hace cuatro meses por pinchar la luz. No le avergüenza reconocer que hace un acto ilegal y cuenta que es la realidad a la que se ven abocadas muchas familias. "Entre dar de comer a mis hijos y pagar la luz, tenía muy claro cuál era mi prioridad”.

Celicia fue una de las asistentes en Mérida a la protesta nacional convocada por la Plataforma ‘No más cortes de luz’, con más de 60 concentraciones y movilizaciones a lo largo de todo el estado español contra la pobreza energética.

En la capital extremeña y en Cáceres se echaron a las calles decenas de personas para reclamar una nueva legislación que prohíba los cortes de luz a los más desfavorecidos. También para que se cree una 'auténtica' tarifa social y se aplique el tipo de IVA superreducido a la electricidad. A la protesta se han sumado sindicatos y varios partidos políticos, entre ellos Podemos, IU y Equo.

Protesta a las puertas de la sede de Endesa /JCD

Derecho universal

En el caso de Mérida más de medio de centenar de personas han protagonizado una vigilia con velas y han cantado villancicos a las puertas de la sede de Endesa bajo un dispositivo policial.

En la protesta entonaron villancicos con estribillos que decían “Rajoy no se está enterando, ni tampoco su gobierno. Eléctricas abusando mientras hay quien no pasa el invierno”. Otra de las estrofas rezaba: “Sin luz y sin calefacción, esto es inaguantable. Si no ponen solución, expropiar será viable”.

Pilar Rodríguez, vecina de Villafranca de los Barros, fue otra de las manifestantes. En paro desde 2008 y con dos menores a su cargo, le cortaron la luz tras no pagar dos recibos (140 euros).

Tiene la luz enganchada, y no por antojo según dice. “Sino por necesidad”. “Somos muchas las familias que nos encontramos en la misma situación: a expensas de un empleo, dependiendo de la familia y amigos. Estamos pagando las consecuencias de la mala gestión de las administraciones”. Denuncia que la pobreza energética es una realidad en un país donde cada vez es más frecuente ver a gente 'desesperada' mientras las cuentas de las eléctricas no bajan.

Exigen el derecho de las familias a la luz y el agua / JCD

"Escandalosa subida de la tarifa"

Las personas convocantes subrayan que la pobreza energética es uno de los principales problemas sociales y económicos desde que comenzó la crisis. Denuncian la "escandalosa subida" de tarifas de la luz, lo que ha provocado un escenario de 'vulnerabilidad'. Además recuerdan que siete millones de personas tienen dificultades para pagar la luz, y más de cinco millones no tendrán calefacción este invierno.

En ese sentido apunta Sergio Zapatero, coordinador de Ecologistas en Acción en Extremadura, que resulta urgente la puesta en marcha de un paquete de medidas especiales que protejan a las familias vulnerables, víctimas de la crisis, y a las que en muchos casos se deja sin alternativa. “A pasar el invierno con mantas y velas”.

Además de reclamar el final de los "abusos tarifarios", han instado al reconocimiento y devolución por parte de las eléctricas de los 3.500 millones de euros que, a su juicio, cobraron "indebidamente" en conceptos de Costes de Transición a la Competencia.