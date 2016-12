14,4 millones de euros, suma de los premios principales que ha dejado la Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario de Lotería de Navidad ha dejado en Extremadura un mínimo de 14,4 millones de euros, sobre todo procedentes del primer y segundo premio, 66.513 y 4.536, que han llegado principalmente traídos del País Vasco y Málaga, o por vía directa de venta en administraciones de Mérida o Trujillo.

Dos de las ciudades más agraciadas han sido Almendralejo y Olivenza, pero también han recibido la suerte Cáceres, Villafranca de los Barros, Mérida, Badajoz, Santa Amalia, Villanueva de la Serena, Aliseda, Don Benito, Trujillo, Brozas, Casatejada, La Garrovilla, Salvaleón, Rosalejo, Valverde del Fresno, Madroñera y Torrejón el Rubio.

Por ejemplo un vecino de Olivenza ha repartido entre familiares y amigos de esta localidad, pero también de Valverde de Leganés y La Albuera, hasta un total de 16 décimos que adquirió en el País Vasco premiados con "El Gordo" de la Lotería de Navidad, 66.513, por lo que suman 6,4 millones de euros.

Juan Márquez, jubilado, ha sido el encargado de repartir fortuna con estos décimos, dotados con 400.000 euros cada uno.



El agraciado ha residido durante 34 años en Euskadi y el pasado mes de noviembre acudió en Vizcaya a una comida, a la que asiste todos los años, momento que aprovechó además de para ver a familiares y amigos, para comprar lotería de Navidad.



Márquez adquirió los décimos en una administración de lotería de Abadiño (en castellano, Abadiano), donde pidió expresamente un número que terminase en 13.



Inicialmente solo había tres décimos pero la administración le consiguió los 16 que pedía, de entre los 50 que había conseguido en intercambio con otra administración de Madrid.



"El Gordo" habría dejado 20 millones en la localidad vizcaína de Abadiño, repartidos en décimos vendidos por la administración de lotería del barrio de Matiena, gracias al intercambio realizado con la de Madrid que ha vendido el número premiado, 66.513.

Hacia el sur



De esa cantidad, 6,4 millones han llegado a la provincia de Badajoz gracias a este jubilado que tras quedarse un décimo ha repartido el resto, la mayor parte entre personas de Olivenza, la localidad donde reside.



Uno de ellos ha sido para uno de sus amigos que regenta el bar la Oficina en el municipio, donde este jueves cuatro de los agraciados, incluido Márquez, celebraban el golpe de suerte con botellas de cava.



El júbilo y la euforia se han apoderado de los premiados y Juan Márquez, además de mostrarse "muy contento", ha asegurado que este dinero le hacía "mucha falta" a alguno de sus allegados.



Otro agraciado, Miguel Ramírez, ha bromeado al afirmar: "Me voy a ir de fiesta y no volveré hasta antes de 2020", pero en realidad -reconoce- a las cinco iba a volver al trabajo a pesar de la friolera de 400.000 euros con los que está premiado el décimo.



El dinero lo invertirá "en la casa, los niños, tapar agujeros y viajar".



Cosme Gadella, otro premiado, también ha recurrido al tono jocoso para explicar lo que siente: "No voy a volver a casa", ha bromeado.

El segundo premio

Un comercial de Almendralejo ha repartido 3.750.000 euros de ese segundo premio merced a 30 décimos del 4.536 comprado en una administración de Fuengirola (Málaga).

Una de las administraciones, en este caso de Madrid, que ha vendido el segundo EFE

Según ha relatado uno de los afortunados, los décimos han sido adquiridos por Alonso Céspedes, un comercial que cada año compra para su grupo de compañeros y amigos décimos de alguna parte a la que tiene que viajar.



En esta ocasión adquirió treinta décimos de este número, premiados cada uno con 125.000 euros.

Este dinero se suma al millón de euros que este número ha repartido en Mérida, La Garrovilla y Salvaleón, en la provincia de Badajoz, y en las cacereñas de Trujillo y Casatejada, por venta directa en administraciones

En la capital extremeña se han vendido cuatro décimos, dos de ellos en la administración ubicada en el edificio Roma, otro en la del Centro Comercial Carrefour y un cuarto en la oficina de la calle Santa Eulalia 66.



En La Garrovilla se ha vendido un décimo, al igual que en Salvaleón, Trujillo y Casatejada.



Dotado con 1.250.000 euros a la serie, el poseedor de cada décimo ganará 125.000 euros.



El premio ha sido cantado por los niños Nicole Chungara y Youssef Salhi a las 11.21 horas, quienes pocos minutos antes habían cantado el tercer quinto de este sorteo, el 39.415.



Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, el número se ha vendido en numerosas localidades como Mérida, Pinos Puente (Granada), Valencia, Fuengirola (Málaga), Ávila, Barcelona, Cádiz, Madrid, Bilbao, Callosa de Segura (Alicante), Sevilla, Granada, León, Guadalajara, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Estepona (Málaga) y Zaragoza, entre otras.

El quinto, 1,8 millones en Cáceres

El número 91.917, premiado con el quinto de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, ha repartido por otra parte 1.800.000 euros en Cáceres.

La administración de lotería ubicada en la Avenida de la Constitución 26 ha vendido 30 series de este número, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo.

El premio, que es el décimo de los grandes premios de este sorteo, ha salido a las 12.33 horas.

Ha sido el quinto de los ocho quintos premios que hoy arrojaban los bombos de la lotería en el sorteo que desde las 09.00 horas se celebra en el Teatro Real de Madrid.

El número ha sido cantado por los hermanos Isaac y Aroa Patricio, y ha sido vendido en las localidades de Elche (Alicante), Madrid, Cáceres, Cádiz, Mazarrón (Murcia), Santiago de Compostela (La Coruña), Sort (Lleida) y Calatayud (Zaragoza).

Otros premios

A eso hay que sumar 810.000 euros de un quinto premio en Villafranca de los Barros, un quinto que también ha caído en Badajoz y Don Benito, y por otro lado un décimo del Gordo ha dejado 400.000 euros en Almendralejo.

En Badajoz se han vendido más de cincuenta décimos de otro quinto (60.272).



Como ha explicado el gerente del negocio en la calle Sinforiano Madroñero, que hace poco dio 1,7 millones en la Primitiva, Manuel Martín, la lotería se dispensa de máquina, no a través del tradicional décimo, aunque un total de 51 personas adquirieron el número agraciado, por lo que han obtenido 6.000 euros cada uno.