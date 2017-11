Las cuentas de eldiario.es en su quinto aniversario

Lo primero, una disculpa. Os debo este informe de cuentas desde hace un mes, desde que celebramos nuestro quinto cumpleaños. La crisis catalana me ha retrasado en este compromiso con nuestros socios y lectores. Estas últimas semanas han sido tan intensas que no he tenido las horas necesarias para preparar este informe. Ruego entendáis mis razones y, aunque sea con retraso, aquí están nuestras cuentas y datos económicos del primer semestre de 2017.

1. Seguimos siendo sostenibles

eldiario.es ha llegado a los cinco años de vida con buena salud. Seguimos creciendo a buen ritmo y manteniendo nuestra rentabilidad. Durante el primer semestre de 2017 hemos ingresado 2.108.087 euros y hemos gastado 1.981.631 euros. Nuestro beneficio antes de impuestos entre el 1 de enero y el 30 de junio ha sido de de 126.456 euros. Como siempre, vamos a emplear ese dinero en seguir invirtiendo en periodismo.

2. Los ingresos aumentan un 22%

Frente al mismo semestre del año anterior, eldiario.es ha aumentado sus ingresos en 381.000 euros: un 22% más. Por partidas, hemos ingresado 1.337.211 euros por publicidad, 673.322 euros de las cuotas de nuestros socios, 5.805 euros de la venta de revistas y 91.749 euros de los proyectos de desarrollo tecnológico financiados por el fondo de innovación de Google que os contamos hace un año.

Terminaremos 2017 con unos ingresos de más de cuatro millones doscientos mil euros, según nuestra última previsión, sin deuda alguna y en rentabilidad. Son unas cifras muy pequeñas si las comparamos con las grandes cantidades que mueven los medios con los que nos medimos cada día. Pero son suficientes para que podamos mantener nuestra libertad.

Como hemos hecho todos estos años, vamos a emplear la mayor parte de este beneficio en mejorar eldiario.es, pero lo haremos con prudencia. Por experiencia en otros diarios, sabemos que es importante cuidar nuestra solvencia económica para garantizar nuestra independencia editorial.

Aún nos queda mucho camino por delante. Seguimos siendo un barquito al lado de los grandes trasatlánticos con los que competimos cada día, y que cuentan con presupuestos infinitamente más grandes. Frente a ellos, tenemos dos grandes ventajas. La primera, que somos radicalmente independientes: porque no debemos nada a nadie y porque somos dueños de nuestra propia redacción. La segunda, que contamos con el apoyo de miles de socios y socias que nos permiten continuar.

Evolución de los ingresos de eldiario.es

*Los datos del año 2017 son una previsión

3. Invertimos en más periodismo

Como me comprometí con vosotros en los últimos informes de cuentas, hemos reinvertido nuestro beneficio íntegro del año 2016 en periodismo. Por eso nuestros costes este primer semestre de 2017 han aumentado en un 45,6% frente al semestre anterior. Es una inversión muy fuerte, un salto muy grande que hemos podido poner en marcha sin entrar en pérdidas y sin necesidad de recurrir a préstamos o ampliaciones de capital. Los propietarios de eldiario.es no han cambiado. Seguimos siendo los mismos: un grupo de periodistas que nos empeñamos en no rendirnos.

Nuestro mayor gasto en este semestre siguen siendo los salarios: 1.262.290 euros entre nóminas (999.178 euros) y cotizaciones de la Seguridad Social (263.112 euros). Estos seis meses también hemos gastado en colaboradores y agencias 283.739 euros y otros 419.964 euros en gastos generales: tecnología, hosting, teléfonos, alquiler de la oficina, impresión de la revista, desplazamientos para cubrir noticias… Además de estos costes, las amortizaciones y gastos financieros nos suponen en nuestro balance 26.580 euros. Estos gastos financieros son, en su totalidad, las comisiones bancarias del pago electrónico de nuestros socios, porque seguimos sin créditos.

Evolución de los gastos totales y de personal de eldiario.es

*Los datos del año 2017 son una previsión<

4. Seguimos contratando a periodistas

Crecen nuestros gastos porque también crece nuestra redacción. A final de junio de 2016 trabajaban en eldiario.es 58 personas. Al cierre del primer semestre de 2017 éramos 69 y hoy ya somos 73 en la redacción: 63 trabajadores a jornada completa y 10 becarios a media jornada. Cuando nacimos éramos solo 12, así que hemos multiplicado nuestra plantilla por seis en solo cinco años. Creo que no hay muchos medios en España que hayan tenido un crecimiento tan fuerte en tan poco tiempo.

5. Salarios dignos

Nuestros gastos de personal aumentan porque cada día somos más y también porque paulatinamente hemos ido mejorando los salarios. Entre 2013 y 2017, el sueldo base de un redactor de eldiario.es ha aumentado de 1.057 a 1.854 euros brutos mensuales: 22.250 euros brutos anuales. La última subida, el 1 de enero, fue de un 6% para los salarios más bajos y del 5% para el resto.

También mantenemos una proporción entre los sueldos más altos y más bajos de la redacción dentro de unos parámetros igualitarios. Este año, esa relación entre los salarios más altos y el sueldo base de un redactor es de poco más de 1 a 3.

6. Compromiso con el empleo estable

La gran mayoría de nuestros contratos laborales son estables. De los 63 contratos a jornada completa, 54 son indefinidos y otros 9 de formación. Estos contratos de formación son para recién licenciados que empezaron con nosotros como becarios y afrontan su primer empleo. El primer año cobran el 70% del sueldo base de un redactor –alrededor de 1.100 euros netos al mes– y paulatinamente, en 24 meses, alcanzan la categoría salarial completa y el contrato indefinido de un redactor.

En cuanto a nuestros becarios, trabajan a media jornada, con Seguridad Social y convenio con la universidad. Tienen un tutor asignado y cobran 300 euros mensuales. Muchos de ellos se quedan con nosotros tras terminar la beca. En estos cinco años, hemos contratado aproximadamente a uno de cada tres becarios que han pasado por la redacción.

7. El ecosistema de eldiario.es

Además de nuestra redacción central en Madrid, en eldiario.es también contamos con el apoyo de 75 profesionales más –la mayoría de ellos periodistas– que trabajan en nuestras ediciones locales asociadas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra. Sus ingresos y gastos van al margen de estas cuentas; son fundaciones o empresas independientes –eldiario.es participa como accionista en la mayoría de ellas– que comparten nuestra manera de entender el periodismo y con los que colaboramos para tener información cercana a cada lector, también para aquellos que no viven en Madrid.

Tampoco están incluidas en estas cuentas los ingresos y gastos de Vertele, nuestro portal de televisión. Allí trabajan seis periodistas más que desde enero están integrados en nuestro proyecto.

También colaboramos con otros medios amigos como Time Out, Yorokobu, Kiosko.net, Alternativas Económicas, EsGlobal, Hoja de Router, CampoBase, Canino, Píkara… Con blogs temáticos como Contrapoder, Piedras de Papel o El caballo de Nietzsche. O Carne Cruda, con Javier Gallego, Kinótico, con David Martos, y La Cafetera, con Fernando Berlín.

8. Batimos récords de audiencia

Desde nuestro nacimiento, en septiembre de 2012, los lectores de eldiario.es no han parado de crecer. eldiario.es y sus medios asociados ya han superado los 8 millones de lectores, según los últimos datos de Comscore, el medidor oficial del sector.

Evolución del número de usuarios únicos mensuales de eldiario.es sites en Comscore

Fuente: Comscore MMX Multiplataforma

Aún no tenemos datos certificados por Comscore del último mes, octubre, pero creemos que nuestro crecimiento será aún mayor. Esta ha sido la evolución en usuarios únicos, según Google Analytics, incluyendo el mes de octubre. Las últimas semanas, tan intensas por la cobertura de Catalunya, hemos aumentado nuestra audiencia más de un 50% sobre nuestros anteriores récords.

Evolución del número de usuarios únicos mensuales de eldiario.es en Google Analytics

Fuente: Google Analytics

Somos uno de los diez diarios más leídos en España –el séptimo, según los datos del último informe anual del Instituto Reuters, incluyendo a los periódicos de papel–. Crecemos de forma sólida y estable, sin recurrir a los trucos de compra de tráfico de los que abusan algunos de nuestros competidores para hinchar artificialmente las cifras de audiencia. Nuestro modelo no es comprar lectores, sino convencerles de que merece la pena pagar por el periodismo libre.

9. Más de 22.000 socios

Cerramos el primer semestre de 2016 con 19.203 socios. Un año después –el 30 de junio de 2017– ya sumábamos 20.553 socios y hoy ya somos 22.178. Seguimos sumando nuevos socios, aunque en el último año nuestro crecimiento se ha ralentizado respecto a ejercicios anteriores. Los últimos dos meses han ido mejor, pero aún así seguimos por debajo de los porcentajes de crecimiento de años anteriores. Es el dato que más nos preocupa de este informe de cuentas porque los socios sois la garantía de nuestra independencia y nuestro futuro. Sin vosotros, eldiario.es no existiría. Y os seguimos necesitando para que eldiario.es pueda continuar.

Los socios no son la primera fuente de ingresos de eldiario.es, pero sí la más importante. Aunque en conjunto la publicidad suma más, por separado ningún anunciante individual alcanza ni de lejos la cantidad que nos aportáis los socios y socias de eldiario.es. Por eso sois tan importantes: porque gracias a vosotros podemos soportar cualquier presión.

Evolución del número de socios de eldiario.es





10. Periodismo como servicio público

eldiario.es, igual que cualquier otra empresa, no está legalmente obligado a este nivel de transparencia que os ofrezco cada seis meses. Tampoco hay ninguna ley que nos obligue a apostar por el empleo estable, o a reinvertir nuestros beneficios en contratar a más periodistas, o a pagarles mejor. Lo hacemos así porque eldiario.es no es una empresa más y su último objetivo no es crecer por crecer, o aumentar sus beneficios a cualquier precio. Nuestra meta es levantar una institución que sobreviva a sus fundadores: el mejor diario que seamos capaces de construir.

Somos muy cuidadosos con nuestra solvencia económica porque el periodismo no puede ser un voluntariado, sino una profesión. Las sociedades libres no pueden tener policías voluntarios, o bomberos voluntarios, o jueces voluntarios. Tampoco periodistas a tiempo parcial, mal pagados, sometidos a poderes no democráticos o vendidos al mejor postor.

Han pasado cinco años desde la fundación de eldiario.es y en este tiempo hemos demostrado muchas cosas. La principal: que no éramos unos utópicos por plantear un diario así. Que el periodismo a pesar de todo era viable y económicamente sostenible. Que podíamos levantar un diario capaz de fiscalizar el poder y denunciar sus abusos; capaz de investigar la corrupción y provocar consecuencias; capaz de mantener su independencia frente a las trincheras; capaz de defender sus valores, poniendo por delante de todos ellos el respeto por la verdad.

Apenas el 0,5% de nuestros lectores nos apoya como socios. Son una minoría, una rara avis: lectores que pagan para que otros puedan leer. Lectores comprometidos con el periodismo, con una sociedad democrática, con el derecho a la información. Lectores que saben de la importancia de contar con un periódico en el que poder confiar. Lectores tan locos y comprometidos como para pagar por un diario que podrían leer gratis. Lectores que creen en la verdad y en un periodismo honesto y comprometido con la sociedad.

Podemos fallar, podemos decepcionaros, pero os aseguro que todos los errores son nuestros, no de ninguna mano negra. Que somos nosotros, los periodistas de eldiario.es, quienes decidimos cada día qué publicar.

Si has sido socio y nos has abandonado, quiero pedirte que te replantees volver. Nos equivocamos pero no mentimos. No somos perfectos pero sí libres.

Si no eres socio, quiero pedirte que al menos te lo pienses. Si no pagas por la información, alguien financiará la propaganda. Puede que no estés de acuerdo con todo lo que publicamos, pero seguro que notas la diferencia entre eldiario.es y los demás medios. Esa diferencia la hacen posible los socios que nos apoyan y tú también podrías colaborar para construir un periódico aún mejor.

Y si eres socio, quiero darte las gracias por estos cinco años: tú haces posible eldiario.es. También quiero pedirte –si puedes– que te plantees subir tu cuota más allá de los cinco euros al mes. Escribe a socios@eldiario.es o llama al 91 368 88 62 y te contamos cómo hacerlo. Es poco dinero para todo lo que, con tu ayuda, podemos lograr.

Gracias por estos cinco años de eldiario.es y ojalá que juntos cumplamos muchos más.