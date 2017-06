El Reuters Institute sitúa a eldiario.es entre los medios más leídos e influyentes en España

eldiario.es se hace hueco entre las cabeceras tradicionales que más consultan los usuarios de Internet, según un estudio elaborado el Reuters Institute de la Universidad de Oxford en colaboración con la Universidad de Navarra. Los resultados del informe, titulado Digital news report.es 2017: noticias en manos de la audiencia, colocan a eldiario.es, con un 16% de la audiencia, en el puesto número 7 de entre todos los grandes medios con edición digital, que encabezan El País (29%), El Mundo (22%) y Antena 3 (19%).

Fuente: Reuters Institute

Si se suman todos los soportes, tanto papel como televisión o Internet, eldiario.es aguanta entre los medios más influyentes de los encuestados, ocupando la plaza número 15 del ranking. Solo otro medio nativo digital aparece en esta zona del ránking, El Confidencial, que también obtiene un 16% de share. Esta lista la lideran Antena 3, TVE y La Sexta, seguidos por El País, Telecinco, Cuatro, El Mundo y 20 minutos, las televisiones autonómicas y locales y Marca.

El informe, que forma parte de un amplio estudio coordinado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford y está desarrollado por investigadores del Center for Internet Studies and Digital Life de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, segmenta por edades, revelando que eldiario.es llega al 21% de los jóvenes entre 18 y 35 años, convirtiéndose en el medio nativo digital preferido para ese rango.

eldiario.es también obtiene buenos resultados entre los atributos más valorados por los usuarios: es la octava marca informativa en percepción de fiabilidad y precisión de las noticias; la sexta elegida cuando se quiere entender los asuntos complejos; y también la sexta a la hora de acceder a opiniones y puntos de vista sólidos. Los investigadores han realizado 2.006 encuestas en España.

El estudio detecta que, por primera vez, los dispositivos móviles ( smartphones y tabletas) superan a los ordenadores como plataforma de acceso a las noticias digitales: el 47% frente al 46%. La televisión continúa siendo el soporte favorito de los internautas españoles para informarse (42%), seguido de los medios digitales (39%, incluyendo redes sociales y blogs) y los periódicos y revistas (10%).

eldiario.es es también tiene la comunidad más potente en Twitter entre los medios nativos digitales: el 54% de nuestros lectores son también tuiteros. También tiene una alta repercusión el canal de YouTube, con una popularidad en audiencia del 35%. Además, un 15% de los lectores de eldiario.es consultados emplean Telegram de manera habitual, cuando su uso general es del 8%.

Sin embargo, otro hallazgo importante del informe es que el pago por noticias digitales sigue siendo minoritario (del 9%) y no amortigua la caída de los diarios impresos: el 53% de los internautas no paga nunca por noticias, ni en papel ni online.