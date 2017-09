Netflix, Hulu y Amazon han robado a las cadenas de siempre el 40 % de los Emmy

Entre Los Ángeles y Los Gatos, el poco conocido rincón de California donde se sitúa la sede de Netflix, hay apenas 550 kilómetros de distancia. Sin embargo, el camino recorrido por la compañía hasta llegar al teatro en el que se han entregado los Premios Emmy y poder hablarle de tú a tú (al menos, en lo que a nominaciones se refiere) a HBO, hasta ahora reina indiscutible de los galardones, ha sido algo más largo: Netflix ha necesitado varios años y miles de millones de dólares para conseguirlo. Y no está sola.

En esta edición de los Emmy, la terna formada por Netflix, Hulu y Amazon superaba el centenar de nominaciones (sumando tanto las categorías técnicas como las principales). Aunque apenas una treintena de esas nominaciones se han convertido en estatuillas, lo cierto es que la creación de contenido por parte de las plataformas de vídeo 'on demand’ (VOD) ha alcanzado ya un éxito de crítica y premios que deja entrever que no se trata de algo pasajero.

“Es mucho más que una confirmación del fenómeno”, explica a HojaDeRouter.com Rick Porter, editor de la web estadounidense TV By The Numbers. “ Los servicios de ‘streaming’ y VOD son ya una parte más del panorama: Netflix ha estado muy bien en la promoción de sus programas y ha llevado a cabo grandes campañas para los Emmy este año; Amazon está esforzándose en la forma de hacer ‘shows’ y ‘The Handmaid’s Tale’ [‘El cuento de la criada’] ha supuesto un gran avance para Hulu este año”, desmenuza el experto norteamericano.

Fue hace ya cinco años cuando Netflix, de la mano de ‘House of Cards’, consiguió sus primeras nominaciones en los Emmy. Desde entonces y hasta las 91 de este año , la compañía ha logrado incrementar sus papeletas en un asombroso 550 %. Por su parte, Amazon comenzó a hacer acto de presencia en los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión en 2015 y, aunque no ha logrado aún las cifras de Netflix, la plataforma de Bezos también se ha convertido en una habitual de la gala. Mientras, Hulu ha comenzado pisando fuerte:

No obstante, este trío solo representa la punta de lanza del desembarco de las empresas de internet: mientras se espera que Apple, Facebook y Google se aventuren más pronto que tarde a crear contenido original, algunos de estos gigantes ya han estado presentes en la prestigiosa lista de nominados a los Emmy.

Facebook estaba nominada por acoger la emisión en directo del telemaratón organizado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles; Google, por colaborar con 20th Century Fox y distribuir a través de su mercado de aplicaciones ‘Planet of the Couches’, un episodio especial de Los Simpson en realidad virtual. Ninguna de los dos se ha hecho con el correspondiente galardón.

En muchos casos el reconocimiento aún no pasa de la nominación en sí. Hasta la gala de anoche, Netflix había logrado su máximo número de galardones en 2016, con 9 estatuillas, Hulu no se había estrenado y Amazon no había logrado pasar de la media docena. Y este año la pugna (incluso entre ellas) se ha recrudecido: Netflix se ha hecho con un total de 19 galardones, pero Hulu le ha quitado el honor de ser la primera plataforma 'online' en hacerse con el Emmy a la mejor serie en la categoría de Drama. Con 10 galardones, Hulu le ha robado a Amazon la segunda posición en esta singular carrera.

Los más deseados

La situación no es muy distinta si, en lugar de analizar la lista completa de nominaciones a los Premios Emmy, se observa con detalle cuáles han sido los elegidos para las principales categorías. En terrenos tan prestigiosos como el de mejor serie o mejor guion, las plataformas de ‘streaming’ y VOD también han puesto una pica en Flandes. Muestra de ello es el hito logrado anoche por 'El cuento de la criada': no solo se hizo con 5 estatuillas en las categorías más importantes, sino que se alzó con la de mejor serie, algo nunca logrado por una plataforma 'online'.

De hecho, si hace 5 años Netflix tan solo lograba 4 nominaciones en las categorías principales de los Emmy, este año se ha hecho con 29. Sumándole a lo logrado por la compañía de Reed Hastings las nominaciones que en esta edición han conseguido Amazon y Hulu, el VOD está de enhorabuena: de aquellas 4 nominaciones de 2013, la tele del futuro ha pasado a tener 40. Mientras tanto, las plataformas tradicionales han comenzado a notar que hay nuevos actores en el sector que empujan con fuerza.

“Las cadenas responderán como siempre ha ocurrido ante las innovaciones tecnológicas o ante la entrada de nuevos actores en un tablero estable: adaptándose a las circunstancias... o muriendo en el intento”, explica el profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra Alberto N. García. “ Parafraseando a 'Juego de Tronos': ganar o morir”.

De hecho, mientras que en el gráfico anterior se puede observar cómo las principales plataformas VOD han ido aumentando su presencia en los Emmy año tras año, podría decirse que las cadenas televisivas no han notado excesivamente el cambio. “La gente ha estado prediciendo la muerte de la televisión tradicional durante años y años, y todavía está por ahí”, recuerda Porter. “Algunos canales más pequeños pueden dejar de hacer series con guion (una tendencia que ya estamos viendo en Estados Unidos), pero el negocio en su conjunto se adaptará probablemente y encontrará una manera de sobrevivir”, augura.

No obstante, el propio Porter indica que las estructuras tradicionales sí están llevando a cabo ciertos cambios para tratar de evitar una crisis creativa provocada por el auge de Netflix y compañía. Mientras la compañía de Hastings le ha quitado a ABC los servicios de la prestigiosa Shonda Rhimes, “las ‘networks’ están comprando más espectáculos hechos por sus estudios afiliados, en lugar de comprárselos a proveedores externos”, comenta el estadounidense. “Así pueden mantener los beneficios dentro de la propia compañía”.

Todo ello se suma al lanzamiento de plataformas de ‘streaming’ de las propias cadenas para ampliar sus canales de distribución y estar en el mismo lugar en el que Netflix, Amazon Video y Hulu plantan batalla.

A pesar de ello, las cadenas de televisión no han podido evitar una leve caída porcentual en cuanto a nominaciones y galardones en la gala de los Emmy. Desde aquel 2013 en el que Netflix estrenó la era de las plataformas de ‘streaming’ hasta la noche de ayer, las cadenas tradicionales se han dejado un 25 % de nominaciones y un 38 % de estatuillas en las principales categorías.

- Nominaciones a los Premios Emmy por tipo de plataforma 2013 vs. 2017:

- Premios Emmy por tipo de plataforma 2013 vs. 2017:

“Contraatacarán”, anticipa García. “Si te fijas, ya lo hicieron cuando el fenómeno HBO empezó a imponer su jerarquía. Parecía que la televisión de las ‘networks’ iba a venirse abajo en cuanto a creatividad se refiere y fueron capaces de proponer novedades como ‘24’, refinar ‘El ala oeste de la Casa Blanca’, apostar por lo 'gore' en ‘CSI Las Vegas’...”

¿Las más vistas?

Más allá de lo premiado en la noche de ayer, lo cierto es que sin datos de audiencia por parte de Netflix y compañía, bien podría darse una paradoja: ¿son las series más premiadas y las más aplaudidas por la crítica también las más vistas? Una encuesta publicada recientemente por Katz Media Group revela que cerca de la mitad de las series nominadas a los Emmy son programas de los que el 50 % de los encuestados no sabe absolutamente nada.

De hecho, ‘Master of None’ (Netflix) y ‘El cuento de la criada’ (Hulu) serían las menos vistas de entre las nominadas, con solo un 5 % de los encuestados. “’Stranger Things’ tiene probablemente una audiencia bastante grande, teniendo en cuenta lo que ha influido en la cultura general”, apuesta Porter. “‘House of Cards’ lleva mucho tiempo y probablemente no tenga tanta audiencia como tuvo en su día, y ‘The Crown’ puede que se encuentre en un punto intermedio”, comenta.

El propio Porter indica que, con toda probabilidad, ‘Master of None’ y ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ tienen una audiencia menor que las series de drama. No obstante, “mientras la gente que vea esos programas siga suscribiéndose, Netflix estará feliz”, concluye.

En cualquier caso, y más allá de los asuntos económicos que verdaderamente importen a plataformas como Netflix o Hulu, García opina que “los premios no van desgajados de los gustos generales de la audiencia. No veo que haya series muy minoritarias entre las nominadas; no están, por ejemplo, cosas tan atrevidas como ‘Legion’, ‘Rectify’ o ‘The Leftlovers’”. “Lo de ‘exquisito pero escasito’ aún es un mito”, sentencia el profesor.

-------------------------------

La imagen principal es propiedad de Joint Base Andrews