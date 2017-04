DIRECTO | Los franceses votan en la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Cientos de personas hacen cola a esta hora en la embajada francesa en Londres para emitir su sufragio. Algunas personas han tenido que esperar casi dos horas, asegura Euronews. Los primeros datos apuntan a que la participación de estas elecciones será superior aunque a las 17:00 horas tendremos nuevos resultados.

It took 7 minutes to film the entire line of #London-based French voters - who had to wait over 1.5 hours - from beginning to end. #JeVote pic.twitter.com/GLzQyVdv2L