España no vetaría la entrada de una Escocia independiente en la UE

España no vetaría el intento de entrada de Escocia en la Unión Europea (UE) en caso de que se independizara del Reino Unido, según afirmó esta semana el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. "No, no lo haríamos", respondió a la pregunta directa de si España ejercería su derecho de veto en caso de que Escocia se independizase y tratara de volver al club comunitario, del que saldrá todo el Reino Unido tras el Brexit. También diferenció el caso escocés del catalán.

"No queremos que ocurra (la salida de Escocia del Reino Unido), pero si ocurre legal y constitucionalmente, no lo bloquearíamos. No animamos a la ruptura de ningún Estado miembro, porque pensamos que el futuro debe ir en otra dirección", dijo Dastis según The Guardian.

Estas palabras se han interpretado como un cambio de postura en el periódico británico: "Este cambio de tono podría suponer un importante acicate para la primera ministra de Escocia ( Nicola Sturgeon), que ha reclamado insistentemente el derecho a un segundo referéndum de independencia tras el Brexit". Escocia votó de manera holgada por permanecer en la UE en el referéndum del pasado junio "pero se creía que España les bloquearía si intentaban volver a la UE ya como país independiente", explica el rotativo británico.

En un intento de frenar los anhelos secesionistas en Cataluña y otras regiones españolas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha venido repitiendo en los últimos años que " la región que obtuviera la independencia de un Estado miembro de la UE quedaría fuera de la Unión". Es cierto que este ya no va a ser el caso británico, que dejará de ser parte de la UE tras activar Londres el proceso de salida que se establece el artículo 50 de los tratados.

En el caso de Kosovo, que se independizó de Serbia en 2008, España no lo reconoce como país independiente.

Según recogió Efe, Dastis afirmó en una rueda de prensa junto a su homólogo alemán Sigmar Gabriel esta semana que "si Escocia se independizara y solicitase su ingreso en la UE" se examinaría primero si cumple con los requisitos, se emitiría un dictamen y, posteriormente, al igual que con "otros candidatos", se daría paso a la negociación.

Dastis se limitó a señalar que España respetará "el orden constitucional de cada miembro" y aseguró que Madrid asumirá la decisión de que se celebre un nuevo referéndum en Escocia "si el orden constitucional británico" lo permite y "Londres y Escocia" alcanzan un acuerdo.

"Nosotros respetaremos la decisión si es en arreglo a la ley y tomaremos las medidas o reacciones que se justifiquen", añadió el titular de Exteriores.

Además, al ser preguntado si los casos de Escocia y Cataluña son comparables, Dastis subrayó que las diferencias entre ambos "son obvias".

"Mi posición, pero también creo que la de él (por Gabriel) es que nosotros no alimentamos ningún tipo de secesión en Europa. Europa es suprimir barreras, no crear nuevas", agregó el ministro español.