La BBC contrata escoltas para una periodista tras recibir amenazas por su cobertura del Partido Laborista

La periodista británica Laura Kuenssberg, jefa de la sección de política de BBC, despeña su trabajo acompañada por varios escoltas tras sufrir varias amenazas online. Así lo han indicado medios británicos que han informado que se le ha podido ver con personal de seguridad mientras cubría el congreso anual del Partido Laborista.

Kuenssberg, una de las caras más conocidas de la cadena pública de televisión, ha sido objeto de comentarios abusivos en internet durante sus coberturas. En concreto, las amenazas más directas se han producido durante aquellos eventos relacionados con el principal grupo de la oposición.

The BBC’s political editor Laura Kuenssberg has been assigned security guards at Labour’s annual conference https://t.co/447ENvRa1s pic.twitter.com/nz8nUjQxPK