Donald Trump amenaza también a Toyota con aranceles si fabrica en México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves a Toyota de que o construye en el país la planta que el fabricante japonés de automóviles tiene previsto levantar en Baja California (México) o tendrá que hacer frente a fuertes aranceles para la comercialización de sus vehículos a través de los concesionarios estadounidenses.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Trump aseguró que si la compañía construye en el país azteca la planta para fabricar los Toyota Corolla que se comercializarán en el mercado norteamericano, en lugar de hacerlo en Estados Unidos, tendrá que pagar fuertes impuestos en la frontera.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.