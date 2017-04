Trump muestra su apoyo a Le Pen: "Es la más firme con las fronteras"

Donald Trump expresó en la noche del viernes su apoyo a Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional en las elecciones francesas que celebran su primera vuelta este domingo. El presidente de EEUU dijo que la candidata ultraderechista "es la más firme con las fronteras, y la más firme con lo que está ocurriendo en Francia", en declaraciones a AP.

Trump también se pronunció en Twitter sobre el ataque que tuvo lugar en los Campos Elíseos el jueves por la noche. Trump predijo que "tendrá un gran efecto en la elección presidencial" y que "el pueblo de Francia no tolerará mucho más esto".

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!