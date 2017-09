Un fuerte terremoto de 7,1 sacude México

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter ha sacudido fuertemente este martes la capital mexicana. Los primeros balances hablan de una docena de edificios que han colapsado, dejando a un número indeterminado de personas atrapadas. El transporte público está suspendido. El temblor se ha registrado cuando se cumplen 32 años del poderoso terremoto que dejó miles de muertes en la Ciudad de México

El temblor generó numerosas escenas de pánico en la capital del país solo dos horas después de que la ciudadanía saliera a las calles de todo el país en un simulacro conmemorativo del terremoto de 1985, así como cortes en el suministro de la electricidad y del servicio de telefonía.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, vuela de regreso a la capital tras el seísmo y ha convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones.



"El PlanMX ha sido activado", señaló el mandatario a través de Twitter, en la que también explicó que regresaba "de inmediato a la Ciudad de México para atender la situación por sismo".

Peña Nieto se dirigía al sureño estado de Oaxaca cuando se produjo el movimiento telúrico que sacudió el centro del país, causando daños en edificios de la capital y en los estados de Morelos y Oaxaca.

Los medios de comunicación muestran imágenes de edificios parcialmente destruidos en los barrios céntricos de la Roma, la del Valle y la Condesa, así como fugas de gas e incendios en varias zonas. En este vídeo se puede apreciar lo sucedido en este último barrio.

Uno de los edificios que más daños ha sufrido ha sido el del Servicio Nacional del Empleo en Ciudad de México, tal y como se puede ver en el siguiente vídeo.

El aeropuerto de Ciudad de México ha suspendido todas sus operaciones tras el temblor registrado, para así comprobar si se han producido daños en la infraestructura.

