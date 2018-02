¿Por qué 'Verano 1993' ha perdido el Goya?

Contenidos del podcast

01:30.- Goya 2018. Repaso a la ceremonia, con Álex Argelés

13:30.- Goya 2018. Análisis con Isabel Vázquez

24:40.- Goya 2018. La retransmisión de Kinótico. Incluye entrevista con Nathalie Poza, Mejor Actriz protagonista por No sé decir adiós

33:00.- El camino a los Oscar. Los DGA, los Annie y el calendario hasta el 4 de marzo

37:50.- Estreno de The Florida Project. Incluye entrevista a Sean Baker

43:20.- Lo que tienes que saber, con Bernardo Pajares

52:30.- Observatorio en Bremen, con Janina Pérez Arias

54:15.- Estrenos de cine y series

01:04:30.- Palillos en los ojos. Hoy, The hero