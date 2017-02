Pablo Iglesias: "Creo que Íñigo debe estar en primera línea"

El reelegido secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha estado este lunes en La Cafetera de radiocable.com tras la victoria de su equipo en Vistalegre 2 con el 50,58% de los puntos frente al 33,68% del equipo de Errejón. Iglesias ha asegurado que el mandato de la militancia es mantener la unidad y que el hasta ahora número dos del partido debe continuar en la primera línea de la formación, aunque no ha aclarado si apuesta por que mantenga su cargo como secretario político y portavoz parlamentario.

"Creo que Íñigo debe estar en la primera línea. Íñigo no es solo alguien cuyas ideas representan algo muy importante en nuestra formación, sino que es uno de los políticos más brillantes de nuestro país". La posición concreta que ocupará, afirma, no es un debate para tener en los medios de comunicación sino que será una decisión del Consejo Ciudadano.

Sí ha apuntado que hablará con Errejón hoy o mañana y que "todas las posibilidades están abiertas". "Se le da bien el Parlamento, le gusta mucho y creo que tiene que tener un papel importante, pero a la hora de configurar los equipos tenemos que debatir con los compañeros".

"La votación ha sido muy clara. Es imprescindible contar con todo el mundo", ha reiterado, para señalar también que entre los otros miembros de la lista de Errejón cuyo futuro está en el aire debe apostarse por mantener a Pablo Bustinduy: "Creo que es importante que Bustinduy siga ocupándose de las relaciones internacionales".

"Errejón no presentó su dimisión"

"No, no se la habría aceptado, pero por supuesto que no". Con estas palabras, el secretario general de Podemos ha negado que el hasta ahora número dos presentase su dimisión tras darse a conocer los resultados de Vistalegre 2.

"Creo que esa diversidad que aporta la gente de Íñigo, de anticapitalistas, contribuye a enriquecer", ha apuntado Iglesias. Según explica, Podemos ha superado ya la fase en la que existía "la necesidad de un liderazgo más excesivo" y debe dejar de ser "el partido de dos personas" para convertirse en una orquesta: "Tiene que haber una mayor coralidad. Una orquesta tiene que sonar acompasada. En los últimos tiempos sonábamos desacompasados. tenemos que ir a un modelo mas coral, feminizado".

Finalmente, Iglesias ha hecho una comparación entre Vistalegre 2 y el 18 Congreso Nacional del PP que se celebraba el mismo fin de semana: "Mientras el PP hacía un congreso a la búlgara, nosotros hemos tenido un debate enormemente intenso, quizá más intenso de lo que habrían querido algunos compañeros".