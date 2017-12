“Entiendo la política como algo que puede cambiar la vida de la gente a mejor”

Jordi Arce, llamado a filas desde la nueva dirección de Diego Conesa en el PSRM, es el Secretario de Organización de los socialistas en Murcia. Oriundo de Calasparra y con 30 años, es una de las personas más jóvenes que se ha encargado de coordinar las agrupaciones del PSOE de la Región.

Háblanos de las funciones de un Secretario de Organización

El secretario de organización de un partido es como un bombero que va apagando fuegos. A nivel regional, desde esa secretaría debemos coordinar las 58 la acción política de las agrupaciones que hay en la Región. También gestionamos la comunicación con agrupación federal en Madrid, con que tenemos mucho y buen contacto. Ahora que se está renovando la Asamblea habrá próximamente una reunión con todos los nuevos secretarios de organización a nivel naciona, para poder empezar a trabajar y marcar objetivos.

¿Cómo surge el hecho de que te hagas cargo de la Secretaría de Organización? ¿Introducirás nuevas políticas dentro de su cargo, con respecto a su antecesor?

La verdad es que fue una sorpresa para mí ser secretario de organización de la nueva ejecutiva regional del PSOE. De hecho, sigo siendo concejal en mi pueblo, Calasparra

Un día Diego me llamó para ofrecerme la secretaría. Creo que he sido siempre bastante crítico dentro de las filas del PSOE, por lo que la oportunidad de poder trabajar y desarrollar posturas alternativas a la dinámica que se venía llevando a cabo era algo que tenía que aceptar. Y este cargo que es un reto. Un reto muy bonito con el que creo que se pueden hacer muchas cosas.

Por otra parte, Presentación López Piñero hizo una gran labor en el puesto que ocupo. Más allá de eso, cada persona puede aplicar matices diferentes. Voy a centrarme sobre todos en dos vías: la comunicación con las agrupaciones locales y el aumento de militantes.

De esta forma, uno de nuestros principales objetivos será subir un 20%, de aquí a un año, la militancia en las agrupaciones locales. Necesitamos hacer un trabajo de base. El PSOE es un partido de gobierno y precisa de músculo. A día de hoy, la política está muy desgastada por la cierto tipo de personas que han pasado por los partidos. Considero que no se nota tanto como en el Partido Popular, pero nos ha afectado la corrupción y debemos ser muy tajantes en este punto.

Necesitamos gente que se implique en política. Entiendo la política como algo maravilloso, algo que puede cambiar la vida de la gente a mejor. Por otra parte, que haya un cuerpo de militantes da la oportunidad de aunar diversos puntos de vista.

En este sentido, creemos que desde el alcalde, pasando por el senador, el diputado, hasta el militante de base, necesita conocer lo que está haciendo el partido cada momento. Por eso otro de nuestros objetivos es actualizar la base de datos para que, diariamente, se le se le haga llegar a todos los miembros del partido un resumen con todas las actividades del partido, a nivel local, regional y nacional. Queremos generar en torno a este canal de comunicación un discurso que permita a cualquier militante defender las ideas del PSOE.

¿Qué cree que puede mejorar el PSOE para captar a jóvenes?

Tenemos la suerte de contar con las Juventudes Socialistas con José Antonio Campos Bayona de secretario general. Pero aún así, que creemos que tenemos que hacer un esfuerzo extra. En este sentido, también hace falta un poco de memoria histórica. Todas las mejoras que hemos tenido en esta sociedad desde el año ‘79 han sido por parte del Partido Socialista y creo que se ha olvidado un poco. Aunque es verdad que el PSOE se ha equivocado mucho, ha tomado decisiones que se pueden considerar injustas. Muchas cosas no se han hecho como se debería, y eso nos ha afectado. Necesitamos que la gente joven vuelva a creer en el PSOE.

Si Diego Conesa confirma candidatura para las próximas autonómicas, ¿crees que puede perjudciar ser una cara poco conocida, frente a la que fue su candidata en primarias María González?

Diego ha demostrado estar a la altura. No solamente en las primarias, sino también como alcalde de Alhama, tras ganarle al Partido Popular, después de 16 años de gobierno conservador. También he conseguido que su ayuntamiento este entre el tercer y cuarto puesto a nivel de transparencia. Creo que Diego tiene experiencia de sobra para que esa gestión que ha hecho en Alhama se traslade, y la gente de la Región pueda visualizarla. Conesa además es muy buena persona. Él piensa en la política como una herramienta para cambiar las cosas. Él tiene muy claro lo que quiere y cómo quiere a esta Región. Creo que ha hecho un equipo de trabajo bastante fuerte, gente que sabe gestionar un ayuntamiento. Personas que tienen presente lo que es hacer cosas por sus vecinos. Eso es muy positivo, que considera que le faltaba a la anterior ejecutiva. Por ejemplo mi pueblo, Calasparra, es un pueblo pequeño en todo el mundo tiene mi teléfono, del que saben que pueden disponer cuando lo necesiten.

¿Podemos es un partido con la que hacer futuro acuerdo? ¿Y Ciudadanos? ¿Y el Partido Popular?

Creo que se pueden hacer acuerdos con casi todos los partidos. Por otra parte, considero que con respecto al Partido Popular es muy difícil, ya que estamos en polos contrapuestos. Pero con Podemos tenemos mucha más afinidad. Con Ciudadanos menos, pero también hay temas donde coincidimos.

Sobre todo en la política lo que tiene que prevalecer es la sensatez de bienestar común. Y para llegar a ese punto nosotros no tendremos ningún problema en llegar a acuerdos, como ya hemos hecho tanto con Podemos como con Ciudadanos. Pero con el Partido Popular va a ser muy complicado.

¿El PSOE Regional apoya la demanda de que el AVE llegue íntegramente soterrado? ¿Qué piensa de las acusaciones del Partido Popular sobre que el movimiento en torno al soterramiento está politizado?

Hemos hecho un documento dónde se explica nuestra postura. Nosotros lo tenemos claro: los murcianos no se fían ni del gobierno regional y ni del gobierno nacional. Nosotros queremos que llegue soterrado. Hay mucha gente del Partido Popular, sobre todo, que nos acusa de que no queremos que llegue la Alta Velocidad a Murcia. Todo lo contrario. Creemos que es bueno para la Región, pero queremos que llegue en las mejores condiciones posibles para los vecinos. Queremos que haya compromisos claros de que va a ser así. Siempre y cuando no se engañe los vecinos que ya llevan 30 años manifestándose. Está claro que es un movimiento social. El Partido Popular a veces sorprende con sus declaraciones. Solo hace falta ir a alguna manifestación pro soterramiento para descubrir que no tiene nada que ver con la política. Lo que piden es lógico y justo.

Rosario Quesada y Fuentes Zorita (antiguos cargos en el PSRM) han sido imputados por la degradación del Mar Menor, ¿cómo se recibió la noticia en las filas del PSOE? ¿Tienen planeada alguna iniciativa desde el partido de cara a este caso?

Realmente nos quedamos muy sorprendidos. Pepe fuentes Zorita fue consejero del PSOE en el año ’87, y fue uno propulsores de la Ley de Protección de Mar Menor de ese año. Esta ley fue tumbada por el Partido Popular en el 2010 con la Ley del Suelo. No entendemos por qué en la denuncia interpuesta por el Fiscal Superior se les acusa de inacción a gente que ha luchado y que ha defendido siempre el Mar Menor. Zorita que ha hecho un trabajo increíble como consejero y como presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Al igual que Rosario Quesada. Creemos que esto tendrá muy poco recorrido. Ellos [los imputados] estarán dolidos por la imagen que pueda darse ante una situación que es injusta. Porque si alguien ha luchado por el Mar Menor han sido ellos dos.

El alcalde de Fuente Álamo del PSOE, García Conesa, estuvo a punto de llevar a pleno el cambio de nombre del colegio público "José Antonio Primo de Rivera". Finalmente reculó, pese a tener el apoyo del Consejo Escolar del centro educativo. Argumentó "falta de consenso". ¿Cómo habéis recibido esta polémica desde las filas del partido? El nuevo Secretario General ha creado una secretaría de Memoria Histórica, ¿se plantearán medidas para esta situación?

Cuando nos enteramos de esto, Toñi Méndez Espejo, que es la secretaria de Memoria Histórica se puso en contacto con el Ayuntamiento. Hoy tenemos ejecutiva y se va a comentar este tema. Nos van a explicar los motivos y las circunstancias que se han dado para que se tome esta decisión. Lo que sí tenemos claro desde el ejecutiva, tanto regional como federal, es que debemos apostar por la Memoria Histórica. Todo el mundo tiene que conocer lo que ha pasado en España. Que se quitan algunos símbolos que hacen daño a muchas personas es de justicia. Creo que la nueva secretaría tiene un trabajo amplio y duro. Hace poco veía un reportaje sobre la Cárcel Vieja en dónde te das cuenta lo que había sido realmente ese edificio. Este es un ejemplo de que estamos perdiendo un poco el recuerdo. Necesitamos saber lo que ha pasado y cómo ha pasado. Por eso es tan importante esta labor.

¿Conoce las actuaciones de la Asociación Lo Nuestro? Reparte comida solo a españoles, está en contra de la llegada de refugiados y de la presencia de inmigrantes en España, y reparte comida para perros y gatos.

Sí bien es la primera noticia que tengo sobre esta asociación, la verdad es que me preocupa. Me preocupa que haya asociaciones que discriminan de esa manera. El PSOE nunca estará a favor de este tipo de organismos. Está muy bien que ayuden a gente que lo necesita, pero no se le debería negar a nadie. No debería haber discriminación de ningún tipo. Por otra parte, España es un país que emigra muchísimo. Conozco muchos españoles que están en Francia, Argentina o Alemania viviendo. Imagino que ellos tampoco querrían en ese trato. Es inadmisible. Genera tristeza qué en la sociedad del siglo XXI haya personas que actúen de esa forma. Falta mucha pedagogía y mucho trabajo que hacer para que estas cosas no pasen.

¿Cuál es la postura del PSOE frente a la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Y sobre la violencia de género?

La mujer tiene que entrar de verdad en la sociedad. Aún cuesta en muchos sitios. La cuestión del salario es una vergüenza. Puede que menos a nivel público, pero en la esfera privada, hay mujeres en puestos de alta responsabilidad directiva que cobran menos que los hombres. En este sentido, buscamos fomentar la justicia social y económica tanto para hombres como para mujeres. Por otra parte, los datos de violencia de género son preocupantes. Debemos incidir en educación y en pedagogía. Marcar el camino desde pequeños. Vivimos en el siglo XXI y tenemos que aprender de las políticas de diferentes países. Murcia se percibe muy estancada en este sentido. Estamos en una situación bastante complicada.

Por qué el Partido Socialista votó en contra de los presupuestos de 2018 de la Región, aprobados por el Partido Popular y Ciudadanos?

Eran unos presupuestos injustos para nuestros ayuntamientos. En la reunión que tuvo el secretario general, Diego Conesa, con el presidente López Miras se pidió una financiación igualitaria a todos los ayuntamientos, independientemente del color que fueran. Y no se ha hecho así. Ahora mismo para que le den a un municipio lo que le corresponde tiene que parecer que estás pidiendo limosna, y aún así te dan muy poco. Migajas. De hecho, presentamos un trabajo con un baremo que estimaba la parte de presupuesto que tocaría a cada territorio en función de sus habitantes. Aún así no aceptaron. Por lo tanto, no podemos votar algo qué perjudica no solo ayuntamientos del PSOE si no también a los del Partido Popular o de cualquier color político. Es sorprendente ver como sus propios ayuntamientos miran para otro lado cuando no les dan lo que les corresponde.