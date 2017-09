El Ministro de Fomento visita las obras del AVE mientras el PP culpa a la "manipulación informativa" los incidentes en las vías

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitará este jueves la Región de Murcia, para inaugurar el puente del Camino de Tiñosa y para mostrar "su compromiso con la llegada del Ave soterrado a Murcia", según ha informado la consejera de Transparencia, Participación y portavoz, Noelia Arroyo en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Arroyo ha confirmado que el ministro se reunirá con los vecinos y miembros de la Plataforma Pro Soterramiento para escuchar sus reclamaciones, tras la protesta que este martes cortó las vías y obligó a detener cuatro trenes en la Región y los actos vandálicos de la madrugada de ayer, cuando unos encapuchados prendieron fuego a dos excavadoras de las obras del AVE en Murcia.

A su vez, la consejera ha explicado que los ataques a la maquinaria que realiza las obras del AVE en Murcia y el paro de los trenes por manifestantes son fruto de un ambiente de agitación y de "manipulación informativa". Fuentes del Ejecutivo aclararon al diario 'La Verdad', tras la rueda de prensa, que esa manipulación a la que aludió la portavoz iba referida a la información distribuida en las redes sociales por los colectivos que promueven las protestas y no a los medios de comunicación.

Riesgo en el puente Camino de Tiñosa

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha advertido hoy al alcalde José Ballesta de la falta de seguridad del puente de Camino Tiñosa y de los accesos del entorno. “En el caso de abrirlo al público en las condiciones previstas se estará poniendo en peligro la vida de los murcianos que circulen por el puente de Tiñosa”, ha manifestado.

En este sentido, el portavoz naranja ha hecho referencia a las comunicaciones y accesos desde la carretera RMF-6 desde Los Garres hacia Los Dolores, o de ésta hacia la Orilla de la vía, mediante un cruce estrecho y muy peligroso para los usuarios. “Es lamentable que el Gobierno de José Ballesta anteponga la precariedad y la reducción del coste de unas obras frente a la seguridad de los murcianos”.

Igualmente, Gómez ha tildado de "inaceptable" que frente a una zona de viviendas, en uno de los tramos, no exista acera, y en los que sí hay, éstas no cumplan la Ley. “No es de recibo que el Ayuntamiento permita la recepción de estas obras, tanto por el peligro que supone para la integridad de los vecinos que tengan que transitar por la Orilla de la Vía, como por el coste económico que supondrá al Consistorio tener que hacer lo que ahora no ha hecho Adif”, ha afirmado.

Explicaciones sobre el soterramiento

La diputada nacional socialista María González Veracruz ha exigido al ministro de Fomento que dé explicaciones de manera urgente sobre el soterramiento del AVE a su paso por Murcia y que resuelva el problema del muro que separará las vías del tren. González Veracruz ha pedido la comparecencia del ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados porque, “más allá de venir a Murcia a echarse fotos, lo que tiene que hacer es explicar cómo, despropósito tras despropósito, se ha llegado a esta lamentable situación”.

“Situación que perjudica a los vecinos de la zona, pero sobre todo, a la movilidad en la séptima ciudad del país”, ha añadido González Veracruz.

Según la diputada socialista, el ministro tiene que explicar qué va a suceder, debe dar cuenta de los tiempos y los proyectos, y tiene que garantizar, no solo el soterramiento, sino también la resolución del problema del muro en los barrios afectados.