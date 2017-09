Partidos de la oposición denuncian que Fomento no paralice el muro de Santiago el Mayor

Tras la reunión mantenida entre el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna con los miembros de la Plataforma Prosoterrameinto, donde estos la han calificado de “decepcionante”, el diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha explicado el titular de Fomento no ha aclarado asuntos claves como si está dispuesto a desconectar una vez más al sudeste mediterráneo para favorecer su concepto de una país hipercentralista”

Así, Pedreño ha afirmado que tras los últimos acontecimientos donde se ha podido comprobar cómo miles de personas apoyan las reivindicaciones de los vecinos de la Plataforma prosoterrameinto, y como la ciudadanía no quiere un municipio dividido que origine desigualdades entre vecinos, ante esto “lo que ha quedado patente hoy es un que tenemos un Ministro incapaz de hacer llegar el AVE a Murcia sin muros ni divisiones urbanas, es un ministro incapaz de planificar el futuro ferroviario de esta Región dejándonos como hasta ahora en el vagón de cola”

En este sentido, el diputado regional de Podemos, ha señalado que el titular de Fomento, ha venido a negar que se está construyendo un AVE, que dividirá a la ciudad y a la ciudadanía y además es incapaz de negar ante los propios vecinos que esta obra causará fragmentación y segregación” en cambio “si es capaz de anunciar a los vecinos que no permitirá más cortes en las vías del tren, ni más retrasos, lo cual nos parece muy preocupante”.

"Plantón a los vecinos"

El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha calificado hoy de “despropósito” el plantón del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a los vecinos y vecinas que esperaban su visita a las obras del AVE en el paso superior de La Tiñosa, en la pedanía de Los Dolores, para reivindicar el soterramiento de las vías.

Para Ramos, el hecho de que de la Serna haya declinado desplazarse hasta este lugar “es una muestra más de la improvisación con la que actúa el PP”, un partido al que ha acusado de “empeñarse” en que el tren llegue en superficie pese a que “cada vez está más claro que la ciudadanía quiere el soterramiento”.

El edil ha aplaudido la actitud de los vecinos y vecinas apostados durante el día de hoy en el entorno del puente, y en días anteriores en la acampada y concentraciones organizadas por la Plataforma ProSoterramiento, en las que “han participado miles de personas para defender el soterramiento de las vías”.

“Está muy claro lo que pedimos, y que somos muchas voces”, ha sostenido Ramos, quien ha reconocido la labor de los vecinos también en la planificación de nuevas movilizaciones hasta que los gobiernos central, regional y municipal escuchen las reivindicaciones ciudadanas.

Por su parte, Ahora Murcia considera "decepcionante y lamentable" que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, no se haya comprometido hoy en Murcia con la paralización del muro del AVE en el municipio ni con la llegada soterrada del tren de alta velocidad. La portavoz del grupo municipal, Alicia Morales, tras la reunión de la Plataforma Pro Soterramiento con el ministro ha lamentado “que no se haya avanzado nada y que De la Serna haya venido a Murcia para hacerse la foto y no para tomar nota de cuáles son las necesidades del municipio y de los vecinos de Murcia”.

La edil destaca que “nos hubiera gustado que el ministro hubiera ido a Santiago el Mayor y conocido de primera mano cuál es la situación de los vecinos, así como las consecuencias que va a atener levantar ese muro ahí, que se está construyendo porque el AVE va a llegar a Murcia en superficie en contra de lo que el PP ha venido prometiendo durante años”.

Morales ha reiterado el apoyo de Ahora Murcia a la reivindicación vecinal y ha advertido de que “no nos fiamos de las promesas del PP; hace mucho tiempo que acabó el tiempo de la confianza, ahora son imprescindibles documentos, proyectos y presupuesto, que son cosas que a día de hoy no existen, por mucho que venga el ministro a Murcia a contarnos las mismas cantinelas que nos está diciendo el PP desde hace 10 años”.