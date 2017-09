Cantabria crece un 12,8% en viajeros y un 9,38% en pernoctaciones hasta julio

El consejero de Turismo, Francisco Martín, y el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, así lo han señalado este martes en una rueda de prensa en la que han hecho balance turístico del verano, aunque todavía no ha acabado y de momento sólo hay datos oficiales hasta el mes de julio.

Con dos años seguidos de crecimiento, Martín ha considerado que el hecho de que el tiempo "no haya sido bueno" este verano ha permitido a Cantabria "demostrar que lo que se está haciendo desde las instituciones y el sector es ofrecer una región atractiva independientemente del clima".

Y es que los resultados de este verano "son buenos" a pesar del "clima regular" que ha habido en la comunidad autónoma y que también ha hecho que, al no haber tantos días de playa, "se haya repartido la intensidad turística por la región", adentrándose los visitantes en los valles y repartiendo así su gasto.

Las iniciativas puestas en marcha además han logrado extender la temporada turística en Cantabria, con "mayor crecimiento en los meses de primavera (abril y mayo)", ha destacado el consejero, que ha indicado que eso también se ha traducido en más empleo en el sector, con un incremento del 7,6%.

Por su parte, Cuevas ha afirmado que los hosteleros "no podemos quejarnos" porque, a pesar del tiempo, el verano ha sido "mejor tanto en ocupación como en precios" aunque el crecimiento global del año será "ligero" y "no de récord".

"Estamos convencidos que, en el conjunto del año, los datos van a ser positivos pero debemos de seguir creciendo y, para ello, hay que seguir trabajando y aprovechando las oportunidades, con alternativas que ofrecer a los visitantes", ha dicho el presidente de la AEHC, que cree que "una cama y una mesa por sí solas no son suficientes, hay que ofrecer experiencias".

MÁS VIAJEROS Y MÁS PERNOCTACIONES

De enero a julio, Cantabria ha registrado un incremento de viajeros del 12,8%, hasta los 174.766. De ellos, 139.305 han sido nacionales (14,1% más) y 35.461 extranjeros (7,45% más). Además, en estos siete primeros meses del año las pernoctaciones han crecido un 9,38%, superando las 459.000.

El mayor crecimiento se ha registrado en los albergues, con un 43% más de viajeros y un 65% más de pernoctaciones, algo que Martín ha achacado a la celebración del Año Jubilar Lebaniego, al igual que los datos al alza del turismo rural (27% más de viajeros y 27,6% más de pernoctaciones).

En los apartamentos, los viajeros han aumentado un 35% y las pernoctaciones un 23%, mientras que en hoteles y campings se ha crecido un 8% en ambos y que se explica, según Martín y Cuevas, en que en Cantabria hay 35.000 plazas hoteleras lo que "deja poco margen de crecimiento" frente al que tienen, por el ejemplo, los establecimiento rurales.

MÁS PASAJEROS EN EL AEROPUERTO Y EN EL FERRY

Sobre el transporte de viajeros, el consejero ha destacado que hasta julio la compañía Brittany Ferries ha desembarcado en Santander a 166.000 pasajeros, lo que supone un 4,7 por ciento más que en el periodo de enero a julio de 2016.

Pero, en este ámbito, el dato más destacado para Martín es el del crecimiento de pasajeros que han pasado por el aeropuerto Severiano Ballesteros-Santander, con un 16,74% más hasta julio, situando al aeródromo cántabro "a la cabeza" a los más cercanos (Asturias ha crecido en pasajeros un 11,9%, Bilbao un 8,8%, La Coruña un 8,6%, Santiago un 6,25% y San Sebastián un 6%).

UN 6,78% MÁS DE VISITANTES A LAS INSTALACIONES DE CANTUR

Por otro lado, Martín ha detallado los datos, también hasta julio, de las instalaciones dependientes de Cantur, que han registrado un crecimiento medio de visitantes del 6,78 por ciento. El mayor incremento se ha dado en el teleférico de Fuente Dé, con un 11%, seguido del Museo Marítimo del Cantábrico (7,34%), el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (6,51%) y el Campo de Golf de Nestares (3%), siendo el Abra del Pas la única que baja, con un 1%.

A preguntas de la prensa sobre si el incremento de visitantes a Cabárceno compensa el tener que pagar a la empresa de la telecabina, Martín ha indicado que, a final de año, "se hará el primer balance económico de la operación y veremos cómo ha ido la recaudación".

En este sentido, ha señalado que espera que "al menos seamos capaces de empatar" y Cantur obtenga los mismos ingresos que el pasado año tras descontar lo que se paga a la empresa. "Veremos si hemos sido capaces de tamponar lo que se paga al operador de la telecabina", ha añadido.

Martín ha apuntado que "no todos los visitantes de Cabárceno suben a la telecabina", lo hace un 72%, y, sin embargo, Cantur debe pagar "no por las personas que se suben sino por el número de visitantes de Cabárceno", que es "lo que chirría en este contrato".

"Así estaba el contrato y como los contratos van a misa, pues tuvimos que respetarlo y hubo que incrementar el precio de las entradas cinco euros", ha recordado el consejero, que ha apuntado que el pago a la empresa es de 7 euros, por lo que "perdemos dos" aunque se espera compensar "con más visitantes".

En caso de que no se compense y que Cantur reduzca la recaudación en Cabárceno, Martín ha asegurado que no le "gustaría" tener que volver a incrementar el precio de las entradas al parque. "No me gustaría en absoluto porque las subidas de precio hay que hacerlas con mucho cuidado", ha dicho, considerando que la subida ya realizada "se justificaba" por la puesta en servicio de la telecabina.