El Ministerio de Hacienda recorta 80 millones la financiación a Cantabria

Los presupuestos elaborados por el Gobierno de Cantabria para este nuevo año, aprobados hace escasos días en el Parlamento autonómico, ya se han encontrado su primera piedra en el camino tan solo 72 horas después de haber entrado en vigor. El motivo está en la negativa del Ministerio de Hacienda a hacer efectivo el aumento previsto de las entregas a cuenta hasta que estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2018, un trámite para el que a día de hoy no hay fecha.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro prometió en julio un aumento global de 4.700 millones a repartir entre las distintas comunidades. Sin embargo, la secretaría general de Financiación Autonómica del Ministerio de Hacienda acaba de comunicar por carta a los distintos gobiernos regionales que ese aumento no se hará efectivo si no se aprueba el documento económico del Gobierno central, que todavía no tiene cerrados los apoyos necesarios para salvar su minoría parlamentaria.

En el caso concreto de Cantabria esto se traduce en un recorte inesperado de 80 millones de euros, según datos facilitados a eldiario.es por la Consejería de Economía. Su titular, Juan José Sota, acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de trasladar su "inactividad" a las comunidades autónomas y reclama la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Una vez más somos las comunidades autónomas las que pagamos la inacción del Gobierno de España, que nos traslada un problema que deberían de haber sido ellos capaces de haber resuelto", se queja el dirigente socialista en declaraciones a este medio.

Sota reconoce que este recorte "condiciona el desarrollo de Cantabria y desde luego la ejecución de su presupuesto" y apunta que ya ha estado en contacto con consejeros de otras comunidades autónomas para que este asunto sea tratado en un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario. "Es lo más lógico", subraya el titular de Economía, que recalca que el Gobierno de Cantabria ha elaborado sus números con los datos que había facilitado el Ministerio. "Ahora, ya iniciado el año y aprobado el presupuesto, se desdice", incide el consejero criticando la medida de Montoro.

A nivel nacional, el PSOE ha tachado esta decisión de "chantaje intolerable". "Insinuar siquiera que las entregas de dinero a las comunidades estarán supeditadas a la aprobación de los Presupuestos supone una deslealtad institucional inaceptable, una irresponsabilidad y una ruptura de las normas mínimas del Estado de las Autonomías", denuncian los socialistas.