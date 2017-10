El PP denuncia que la "parálisis" en Sodercan ha impedido al Gobierno aprovechar la fuga de empresas catalanas

El diputado del PP Iñigo Fernández ha criticado que se siga prolongando en el tiempo la "parálisis" en la parte socialista del Gobierno de Cantabria, con dos de sus principales empresas, MARE y SODERCAN, a la espera de que se aclare su futuro; en un momento en el que Cantabria podría haber aprovechado para atraer alguna de las 1.300 empresas catalanas que han cambiado su sede social en las últimas semanas.

Fernández ha dicho que desde que el pasado 5 de octubre presentaran su dimisión los dos máximos responsables de SODERCAN y MARE -Salvador Blanco y Rosa Inés García-, "por las presiones" a las que ha sido sometida la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, por parte del secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, no se sabe -ha dicho-si se han aprobado sus ceses, ni quienes les van a sustituir, ni cuando se va a producir dicha sustitución.

Para el diputado del PP, tener SODERCAN "paralizada y en funciones, sin que se tome una sola decisión", origina "un perjuicio muy notable" y significa que Cantabria "no ha hecho gestión alguna para captar ni una sola" de las 1.300 empresas que a lo largo de las dos últimas semanas "se han marchado" de Cataluña.

Según ha explicado, dicha fuga no sólo ha sido a Madrid, Aragón, o la Comunidad Valenciana, sino que otros lugares como Asturias, País Vasco, o la provincia de Córdoba han visto también llegar a alguna de las empresas catalanas que han decidido cambiar su sede social.

REVILLA Y ZULOAGA, "RESPONSABLES"

"A Cantabria no ha venido ninguna", ha denunciado Fernández, quien ha señalado tanto el secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, como el presidente Revilla como culpables de esta situación.

Fernández considera que ambos están a otras cosas diferentes a buscar lo mejor para Cantabria, Zuloaga "sometiendo a una continua moción de censura" a la parte socialista del Gobierno, mientras Revilla "sólo se preocupa por sus continuas apariciones televisivas".

"Cuando vemos la actitud de Zuloaga y Revilla nos preguntamos, señores del Gobierno ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien gobernando Cantabria?", ha afirmado en rueda de prensa. "¿Qué está pasando en la parte del Gobierno de Cantabria que controla el Partido Socialista que lleva cuatro meses paralizada sin preocuparse de lo que es su verdadera función, que es gobernar esta región?", concluyó.

El diputado del PP ha dicho que el líder del PSOE "tiene que darse cuenta de que la política es algo más que salir en las fotos, que es resolver los problemas de la gente o al menos no crearles más de los que ya tienen"; y Revilla "tiene que entender que no se puede ser presidente para no estar y no gobernar". "Hasta cuándo hay que esperar para superar esta fase de interinidad", se ha preguntado.