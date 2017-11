El WOP Festival celebra en diciembre su séptima edición, con los suecos Backyard Babies como cabezas de cartel

Según han recordado sus organizadores, el WOP Festival cerrará la la producción musical de The Walk On Project este año, tras las actuaciones de Teenage Fanclub en febrero, la WOP Special Night con Dan Baird & Homemade del 1 de julio y el concierto en octubre de Ian Hunter & The Rant Band.

El VII WOP Festival reunirá a Backayard Babies, Jim Jones and the Righteous Minds y Guadalupe Plata en la Sala Santana 27 de la capital vizcaína el sábado 16 de diciembre, con entradas a 30 euros en venta anticipada y 35 en taquilla.

Desde la organización han destacado que los suecos Babckyard Babies son "una de las bandas más brillantes del rock europeo de los años 90" y ahora vuelven a actuar tras sus conciertos en pasadas ediciones en el Resurrection Fest y Leyendas del Rock.

La banda de hard rock, punk y rock and roll, capitaneada por Dregen y Nicke Borg, cuentan con siete álbumes, entre los que su 'Total 13', de 1998, "es aún hoy uno de los discos mejor valorados de los últimos veinte años".

Por su parte, Jim Jones & The Righteous Mind es una banda británica de rock formada en 2014 tras la disolución de The Jim Jones Revue. El grupo llevará a la Sala Santana "una selección de temas oscuros, exóticos e inspirados en tiempos que no existieron y en bellas y raras bestias", han indicado desde el WOP Festival.

Finalmente, el festival contará con la propuesta de blues rock, el trío Guadalupe Plata, que llega desde Úbeda. El grupo ha editado este año su cuarto trabajo.