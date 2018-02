Las comunidades de Euskadi y de Navarra han despedido con emoción a lo largo del fin de semana y el lunes al joven Ekai, un adolescente trans de 16 años que se ha suicidado luchando por que se le reconociera su identidad de género. Ekai estaba siendo sometido a seguimiento en la unidad de Género del hospital de Cruces pero no había accedido aún al tratamiento hormonal que frenase su pubertad.

Ondarroa, su localidad natal y en la que residía junto a sus padres ha estado de luto tres días. La concentración de homenaje que le rindió el sábado se convirió en un acto de protesta contra la transfobia. Pamplona el domingo y Vitoria y Bilbao el lunes se han sumado a la despedida con concentraciones en las que han puesto el acento en que el suicidio de Ekai no es un hecho aislado sino que es parte de "un sistema opresor" que impone rígidas maneras de ser.

Por ello, han reclamado leyes que les amparen; sistemas educativos y sanitarios que les atiendan y la eliminación de todo tipo de trabas administrativas que les impidan autodeterminarse y vivir como son libremente.

Elaxar Lersundi, padre de Ekai, también se ha despedido de su hijo a través de una sentida carta en las redes sociales. "Sé que tu ida no será en vano. Espero que tú, Ekai, seas el último", ha escrito. "Me gustaría maldecirte por lo que te has hecho y nos has hecho, pero tan solo puedo seguir queriéndote...", refleja. El mayor deseo de Elaxar ahora que su hijo se ha ido es que su fallecimiento "no sea en vano y que al menos sirva para allanar el camino a los que vengan por detrás. Espero que tú, mi genio Ekai, seas el último".