Navarra, "insatisfecha" con la política de acogida de refugiados

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha realizado un análisis "muy negativo" de los resultados del proceso de acogida de refugiados en Europa y en España, con "resultados que nos dejan insatisfechos y defraudados sobre el comportamiento de las instituciones europeas y estatales".

En respuesta a una pregunta de I-E en el pleno del Parlamento, Laparra ha señalado que "cuando falla la solidaridad entre los Estados en Europa falla el conjunto de Europa" y ha opinado que se trata de "una crisis del propio proyecto europeo". A su juicio, "en España el problema es más grave" ya que "había un sentimiento social receptivo y las comunidades autónomas estaban dispuestas a la colaboración". Ha criticado así que "el sistema español de asilo y refugio es incapaz de dar respuesta a los compromisos internacionales que tenemos", informa Europa Press.

Ha manifestado que "el sistema actual no es acorde ni con la capacidad económica ni madurez democrática" por lo que ha considerado necesario "revisar el modelo de asilo y refugio en el Estado". "Si queremos tener más capacidad de acogida es necesario un sistema más descentralizado y más capacidad para las comunidades autónomas", ha insistido.

Sobre Navarra, ha destacado la disposición "clara" de la comunidad foral a la colaboración en este tema. Ha indicado que "desde una práctica inexistencia de red acogida, tenemos ahora 110 plazas" y ha señalado que "292 personas han pasado por estos dispositivos". "Navarra es la segunda comunidad en cuanto a plazas de acogida", ha indicado, para destacar que existe la previsión de aumentar 70 plazas más hasta llegar a las 180, "un incremento que es superior al previsto en el Estado".

A su juicio, "ello demuestra que Navarra tiene plena implicación aportando lo que estaba en nuestras manos" y ha destacado que "hemos creado un sistema autonómico de asilo y acogida donde no había casi nada".

La portavoz de I-E Marisa de Simón ha señalado que comparte la "valoración negativa de la actuación de las instituciones europeas y del Estado" y ha indicado que "se está negando el derecho de asilo". "Hay una clara falta de voluntad político por parte del Gobierno del PP en el Estado y que se ampara en un muro de mentiras y excusas", ha opinado.

"Es evidente que el sistema no responde y España no pone solución", ha criticado, para añadir que "la responsabilidad de España y de Navarra no termina el 26 de septiembre". Ha puesto en valor la iniciativa del Gobierno foral de aumentar las plazas en Navarra.