Ayerdi reconoce que Sodena dio préstamos sin la debida autorización del Parlamento

Pocas veces las comisiones parlamentarias celebradas a instancias del Gobierno sirven para que el consejero de turno reconozca algún error en su gestión. Pero al vicepresidente económico, Manu Ayerdi, no le ha temblado el pulso para acudir a la Cámara y advertir a todos los grupos políticos que puede haber cometido un incumplimiento legal: “Tanto en la legislatura anterior como en la presente”, ha advertido Ayerdi, "la sociedad pública Sodena ha concedido créditos sin la pertinente autorización expresa del Parlamento". La obligación legal de que el Legislativo autorice expresamente la concesión de determinados créditos por parte de Sodena se estableció en 2014. Fue con una modificación legal apoyada por todos los grupos de la oposición y con el único voto en contra de UPN, entonces en el Gobierno. El caso es que, tres años después, y formando además parte del Consejo de Administración de Sodena, Ayerdi se ha percatado ahora de que la sociedad pública no ha cumplido este requisito legal en sus últimos créditos. De manera que, en esta ocasión sí, Ayerdi ha elevado a la Cámara una petición para que autorice un nuevo crédito de 4 millones para el Parque de la Naturaleza de Navarra, Sendaviva, que debería desembolsarse entre este año y el próximo.

Las revelaciones del vicepresidente económico han supuesto una sorpresa no sólo a los grupos de la oposición, sino también para el resto del cuatripartito. La mayoría de los portavoces, no obstante, se han mostrado comprensivos y han apostado por articular un mecanismo “ágil y riguroso” que permita tramitar las autorizaciones del Parlamento de acuerdo con la ley. “Esto no debe volver a repetirse”, han coincidido. Más beligerante se ha mostrado la portavoz del PP, Ana Beltrán, para quien lo ocurrido es “una dejación” del vicepresidente.

Ayerdi ha explicado que “no ha sido hasta un debate reciente” en el consejo de Administración de Sodena, que los servicios jurídicos de la sociedad pública no han advertido del “impacto” que las modificaciones legales de 2014 tenían sobre la actividad de la empresa. “Siendo cierto que se tenía que haber solicitado una autorización que no se ha solicitado”, ha admitido el vicepresidente, “resultaría dudoso plantearse ahora que esas operaciones no son válidas”.

Se refirió concretamente Ayerdi a los préstamos concedidos por Sodena a empresas que superaban el tope de riesgo establecido por la ley en 2014: Sendaviva (57 millones), Dynamobel (21), Enhol (15), Comansa (10), Fagor (16) y el Hospital San Juan de Dios (14). De todas ellas, se concedieron nuevos préstamos sin la debida autorización parlamentaria a dos: Sendaviva (9 millones) y Dynamobel (2). El vicepresidente expresó sus dudas sobre si lo establecido por la ley de 2014 puede ser de aplicación para operaciones de préstamo de Sodena que fueron aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.