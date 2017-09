Imputado por estafar al menos a diez turistas en el alquiler de balcones para ver encierros de San Fermín

Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de Delitos Informáticos, han imputado recientemente a un vecino de Pamplona de 51 años y nacido en Irlanda, diez estafas por alquileres fraudulentos de balcones para ver los encierros de las fiestas de San Fermín. También ofrecía entradas para ver las corridas de toros, sin que se presentara a las citas para entregarlas y tras haberlas cobrado previamente.

Los hechos se conocieron cuando una persona extranjera presentó una denuncia por los hechos en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Plaza del Castillo. Informaba que en enero había realizado un pago de 500 euros en una página web para poder ver dos encierros desde un balcón de un primer piso de la calle Estafeta. Cuando se presentó en el inmueble con su mujer nadie le abrió y una vecina le informó que se trataba de un fraude, a tenor de la presencia de más personas extranjeras en el portal otros días por idéntico motivo.

A partir de ahí los policías forales investigaron en la página web para poder llegar a su dominio y titular, que fue finalmente identificado al coincidir con su perfil en Facebook. Se han constatado al menos diez denuncias, todas ellas de víctimas extranjeras, de procedencias dispares como Irlanda, India, Australia, Singapur, Corea, Francia, Sudáfrica, China, lo que ha dificultado la investigación, ha informado la Policía Foral en un comunicado.

El total de dinero estafado rondaría los 3.000 euros, sumadas las cantidades entregadas por los servicios de balcones y entradas que no se produjeron, aunque no se descarta que hubiera más víctimas que no han denunciado por su procedencia foránea.

Las diligencias propias del atestado se han remitido al Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona, donde deberá personarse en citación judicial.