La Vuelta del Castillo acogerá el viernes el tradicional homenaje a los fusilados en la Guerra Civil

Los detalles del homenaje han sido dados a conocer este martes en rueda de prensa por el presidente de la asociación, Jokin de Carlos, quien ha destacado que este año el acto, al coincidir con la conmemoración de la proclamación de la II República, va a rendir un "doble homenaje".

Por una parte, se recordará que un 14 de abril "se abrió una ventana de esperanza en el país para que campesinos y trabajadores lucharan por sus derechos e intentar construir un mundo mejor" y, por otro lado, se homenajeará a los más de 3.400 navarros asesinados y a sus familias, que "sufrieron represión, odio y dificultades a lo largo de tantos años".

El acto dará comienzo a las 12 horas en la Vuelta del Castillo, junto al monolito en recuerdo a los fusilados. Como novedad, en la parte musical una orquesta dirigida por Asier Zabalza Larreta interpretará una obra compuesta en 1931 por Ricardo Pradels que tenía intención de ser una pieza titulada 'Himno de la República española'.

La orquesta interpretará otras piezas musicales y también actuará un jotero. El homenaje, como es habitual, finalizará con un aurresku y una ofrenda floral abierta al público asistente. El acto, que será conducido por Iñaki Zabala y la cantautora Maite Méne, contará como elemento central con el testimonio de Arcadio Ibáñez y Conchita Salinas.

Arcadio Ibáñez, que ha estado presente en la rueda de prensa, ha contado su experiencia en la búsqueda del cuerpo de su padre, que fue concejal de Miranda de Arga, presidente del partido radical socialista y en el año 1933 se presentó a las elecciones para ser diputado. Como no salió elegido, se fue a Zaragoza a vivir "hasta que desapareció", una vez fue detenido en su casa. "Ando siguiendo el rastro, tengo un apoyo en Zaragoza para revisar los archivos", ha comentado.

Para Ibáñez, que también busca a hermanos de su madre también asesinados, "es triste ver cómo después de 80 años no quieran esclarecer lo que ocurrió". "Aquí no hubo guerra, aquí hubo un golpe de estado y nadie dice que los asesinaron, debieron de morirse de un infarto todos", ha señalado, para reconocer que no tiene "mucha fe" en recuperar los cuerpos de sus familiares, ya que "las obras gigantescas que han hecho han tapado las cunetas". No obstante, se ha mostrado "satisfecho" de que se esté "dignificando a estas personas".

FOSA EN BURUTAIN

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Joseba Eceolaza, miembro de la asociación, se ha referido a la nueva fosa localizada en Burutain (Anué) con varios fugados de la prisión del monte Ezkaba en 1938, un hallazgo tras el cual "recuperamos una reclamación que le hemos hecho muchísimas veces a la Guardia Civil que es que abran los archivos".

"Conocemos exactamente quiénes son los 796 presos que se fugaron, conocemos quiénes son los 221 presos que fueron asesinados, pero no conocemos quiénes están en esas fosas", ha remarcado Eceolaza, quien se ha mostrado convencido de que "la Guardia Civil, abriendo los archivos que dispone, podría solventar varios de los problemas que tenemos a la hora de buscar esas identidades".

En este sentido, ha subrayado que "detrás de una exhumación no sólo hay huesos, detrás de una exhumación lo que hay que enlazar es esos huesos con una identidad, una familia y unos sentimientos". "Y está en manos de las instituciones públicas y de la Guardia Civil poder darles a esos huesos una identidad y una historia vital", ha reivindicado.

En su opinión, poco hacemos si logramos seis huesos, pero no sabemos quiénes eran y no podemos entregárselos a sus familiares". "Detrás de esos huesos hay unas familias que están esperando enterrar a sus familiares", ha concluido.