La mitad del cuatripartito tumbará la ley de Policía foral que promueven Geroa Bai y Bildu

Nuevo récord para el proyecto de ley de Policía foral auspiciado por la consejera de Interior, María José Beaumont: hasta cinco enmiendas a la totalidad del texto podrían presentarse en el Parlamento. De cumplirse lo anunciado por UPN, PSN, Podemos, Izquierda Unida y PP, el proyecto que ha concitado el rechazo de todos los sindicatos policiales será devuelto al cajón de la consejera Beaumont y se convertirá así en la primera ley que promueve el cuatripartito y que no obtiene el respaldo de todos los grupos que sustentan al Gobierno. Geroa Bai y Bildu, únicas formaciones que apoyan la ley de Beaumont, ya han advertido que rechazar el proyecto supondrá “el repliegue” de la Policía Foral.

Los portavoces parlamentarios de IU y Podemos han anunciado que mantienen su compromiso de rechazar el proyecto de ley mientras no consiga suficiente respaldo entre los sindicatos policiales. El próximo día 30 concluye la prórroga que el cuatripartito había concedido por segunda vez a la consejera Beaumont para intentar acercar posturas con los sindicatos, aunque la demora no ha dado los frutos que se esperaban y todas las centrales con representación en Policía Foral han rechazado de plano el proyecto. Así que los grupos podrán presentar sus enmiendas al texto desde el 1 de octubre. Y la mitad del cuatripartito, Podemos e Izquierda Unida, han confirmado que suscribirán enmiendas a la totalidad del proyecto de ley. Todavía tienen que decidir si firmarán una de forma conjunta o cada formación presentará la suya y expondrá así sus razones para oponerse al proyecto, pero a falta de concretar este detalle, su posición significa la primera derrota parlamentaria del cuatripartito en lo que va de legislatura.

Podemos e Izquierda Unida ya han advertido de que no apoyarán las enmiendas a la totalidad que presenten otras formaciones. Pero el resto de los partidos que piden la devolución de la ley también han señalado que no tienen problema alguno para apoyar las enmiendas a la totalidad de otros grupos y sumar así los votos necesarios para que la ‘ley Beaumont’ no vea la luz en el Parlamento. Además, UPN ha reclamado la dimisión de la consejera de Interior si finalmente la ley se rechaza. También el PSN ha indicado que la titular de Interior “debería pensarse” si sigue siendo merecedora del puesto que ocupa.

Por su parte, las dos únicas formaciones que darán su apoyo expreso a la ley de Beaumont, Geroa Bai y Bildu, han querido hacer un llamamiento al resto de las fuerzas políticas para que reflexionen antes de tumbar el texto con enmiendas a la totalidad. El portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, ha hecho hincapié en que todavía queda abierto el camino de intentar mejorar el texto legal a través de las enmiendas parciales que los grupos consideren oportunas. El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha asegurado que el rechazo de la ley supondrá en la práctica un repliegue de Policía foral, y ha responsabilizado de este hecho a las formaciones que han anunciado su voto en contra de la ley.