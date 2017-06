Gracias, señor Day-Lewis

Me acabo de enterar de que Daniel Day-Lewis, uno de mis actores favoritos, abandona el cine. Espero que no sean razones de salud las que le impiden seguir con su profesión.

Me fijé en él, hace más de treinta años, en Mi hermosa lavandería, la adaptación que Stephen Frears hizo, con su habitual maestría, de la novela de Hanif Kureishi, y en la que hacía el papel de un típico hooligan inglés enamorado de un joven paquistaní. La película recogía un hecho poco habitual en el cine: la relación homosexual entre dos jóvenes de distintas culturas. Su look de joven rubio se me quedó grabado para siempre. Posteriormente, le vi en La insoportable levedad del ser, la adaptación que hizo Philip Kauffman de la novela de Milan Kundera del mismo título. No sé hasta dónde es fiel la película, pero Daniel Day-Lewis borda el papel de ese cirujano checo mujeriego que no acepta compromisos ni relaciones estables.

Consiguió la fama con Mi pie izquierdo, otra interpretación prodigiosa. A pesar de ello, reconozco que este tipo de películas, basadas en la superación personal de sus protagonistas, más que conmoverme, me incomodan un poco. Además, todo olía a búsqueda del Oscar. Y así fue. Las quinielas no fallaron y Daniel Day-Lewis consiguió el premio de la Academia de Hollywood.

El mismo año, y sólo porque me gustaba el actor, vi S onrisas de New Jersey, una película menor dirigida por Carlos Sorín, y que el director califica de muy mala. Realmente no era buena, pero era entretenida, y en ella destacaba la interpretación de Day-Lewis. Ese dentista que va a la Patagonia dispuesto a arreglarle la boca a quien se ponga por delante.

Martin Scorsese es uno de los grandes, y lo demostró con La edad de la inocencia, una adaptación impecable de la maravillosa novela de Edith Wharton. Tanto Daniel Day-Lewis como Michelle Pfeiffer están espléndidos en una película a la que siempre he encontrado un fallo: Winona Ryder era demasiado joven para el papel.

Jim Sheridan volvió a sacar lo mejor del actor en las películas The boxer y En el nombre del padre, excepcionales muestras del conflicto irlandés. A partir de ahí, he seguido con interés la trayectoria cinematográfica de Day-Lewis, pero no me he animado a ver las grandes producciones en las que ha participado.

Ahora que abandona el cine siempre me quedará en el recuerdo su imagen de actor polifacético, de auténtico camaleón de la interpretación. Por otra parte, le agradezco infinitamente tanto su discreción como su actitud frente a la fama.

Espero que su nombre aparezca con letras de oro en los anales de la historia del cine. Se lo merece. Mientras tanto, gracias, señor Day-Lewis por haberme emocionado tanto y haberme hecho soñar con algunos de sus personajes. Le deseo lo mejor en su nueva vida.