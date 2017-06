Albert Rivera enmarca en el día a día parlamentario la oferta de entendimiento de Pedro Sánchez

Albert Rivera ha asegurado que su reunión con Pedro Sánchez ha sido "constructiva", pero ha dejado claro que solo han abordado los asuntos en los que están de acuerdo y que han aparcado aquellos en los que no lo están. No han abordado nada relacionado con una hipotética moción de censura a Mariano Rajoy, algo de lo que Rivera se ha congratulado. El líder de Ciudadanos cierra la puerta a una mesa a tres para negociar con PSOE y Unidos Podemos cuestiones parlamentarias y enmarca las conversaciones que lleven a cabo con los socialistas en la normalidad del día a día en el Congreso.

Sobre la propuesta de Sánchez de iniciar mesas de negociación con las "fuerzas del cambio" en las que engloba a Ciudadanos y Unidos Podemos y con la que pretendía "buscar una mayoría parlamentaria alternativa al PP", Rivera se ha mostrado "partidario de mesas con todos los grupos principales de la Cámara" y ha asegurado que le parecería "raro" que Ciudadanos, que pacta importantes leyes -como los presupuestos- con el Gobierno le deje ahora "al margen".

"No voy a jugar a mesas a las que les falta una pata. No soy partidario de hacer cordones sanitarios a nadie", ha agregado el líder de Ciudadanos, que ha enmarcado las conversaciones que pretende que su grupo lleve a cabo a partir de ahora con los socialistas en la normalidad del día a día parlamentario. De hecho, en el caso de Ciudadanos no se crearán grupos específicos de trabajo como el que anunció Sánchez para abordar el rescate a los jóvenes sino que lo deja en manos de los portavoces parlamentarios.

El número tres del PSOE, José Luis Ábalos, que es el encargado de trasladar la posición de los socialistas sobre los encuentros que mantiene Sánchez con el resto de líderes pese a que no participa en ellos, ha reconocido que las conversaciones serán "bilaterales", es decir, los socialistas hablarán con Unidos Podemos por un lado y con Ciudadanos por otro.

"No nos hemos quedado en la pantalla del bloqueo o de las censuras, sino en que es bueno pasar a la de las reformas", ha expresado el líder de Ciudadanos. Pese a que Rivera ha rebajado las expectativas del PSOE respecto a la conformación de una mayoría contra el PP, Ábalos ha insistido en que han trabajado para establecer espacios de coordinación parlamentaria: "N os interesa por seguir trabajando en una alternativa al PP". No obstante, ha asegurado también que no se ha hablado de una hipotética moción de censura porque tampoco está "en la agenda del PSOE".

El líder de Ciudadanos cree que ha atraído a su terreno al líder socialista en materia de propuestas de regeneración democrática. Así, Rivera asegura que ha conseguido el compromiso de Sánchez para apoyar la supresión de aforamientos, una de las condiciones que Ciudadanos impuso al PP en su pacto de legislatura con Mariano Rajoy. También figuraba en el acuerdo que Rivera y Sánchez firmaron en febrero de 2016 para la investidura fallida del socialista.

"Nos habíamos quedado solos porque el PP estaba poniendo excusas y el PSOE, también. Sánchez ha rectificado esa posición y está dispuesto a debatir, acordar e incluso llevar al Parlamento ese debate de los aforamientos -ha dicho tras la reunión–. Es importante que el PSOE se sume a esa posición". "Necesitamos dos tercios de la Cámara para esa modificación exprés", ha recordado Rivera, que quiere que Unidos Podemos se sume a la propuesta. La limitación de mandatos también volverá a estar encima de la mesa, según el compromiso que Rivera ha dicho haber alcanzado con Sánchez.

Rivera también está convencido de que el PSOE aceptará negociar una reforma de la ley electoral para hacerla "más proporcional" e incluso "hablar" de desbloquear las listas electorales así como para eliminar el voto rogado, una medida que todos los partidos, excepto el PP, proponían suprimir en sus programas electorales. Ábalos ha admitido que están de acuerdo en lo que supone a los votantes españoles desde el extranjero, pero ha dejado en el aire lo que se refiere a la reforma de la ley electoral. Ha recordado que hay una subcomisión trabajando en ese asunto y que tendrán que esperar a las conclusiones para fijar la posición del PSOE.

Ábalos ha usado la baza de la reforma electoral para mostrar que Ciudadanos y Unidos Podemos pueden llegar a entenderse. "Respecto a la reforma electoral he escuchado a Rivera que Ciudadanos tiene más sintonía con Podemos", ha afirmado. "L o importante es que la agenda que estábamos planteando está saliendo –ha celebrado–. Si son comisiones bilaterales pues son bilaterales, pero van saliendo. El veto no es universal".

Cataluña ha sido otro de los puntos de encuentro entre ambos dirigentes, según Rivera, que ha asegurado que hay aspectos que podrán negociarse en los marcos de las propuestas territoriales de PSOE y Ciudadanos, los documentos de Granada y Cádiz, respectivamente. La reforma de la Constitución ha sido otro de los asuntos abordados pero mientras que Rivera ha asegurado que en otoño comenzarán los trabajos para dar un perímetro a las modificaciones que han de abordarse, Ábalos ha dicho que no se ha llegado a tanto nivel de concreción. En cualquier caso, quieren que en ese espacio de diálogo puedan entrar PP y Unidos Podemos.

Rivera también ha presumido de arrancar a Sánchez el voto a favor de la ley de autónomos que presentó Ciudadanos y para la que los socialistas han mostrado "reticencias". "Obviamente. Por supuesto que lo vamos a apoyar. Queríamos ser más ambiciosos", ha justificado Ábalos.

La reunión se ha prolongado durante poco más de una hora y diez minutos y se ha celebrado en un espacio neutral. Mientras que Sánchez se reunió con Pablo Iglesias en el despacho de la portavoz socialista, Margarita Robles, con Rivera el encuentro se ha producido en una sala de las dependencias del Congreso no asignada a ningún grupo parlamentario.