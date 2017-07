Albert Rivera carga contra el 'no' del PSOE al techo de gasto: Si fuera por ellos, no habría ni legislatura

Ante sus diputados en el Congreso, Rivera ha destacado que, gracias al apoyo de Ciudadanos, que logró una bajada del IRPF para la clase media trabajadora, España puede aparecer ante Europa como un país que cuenta con un techo de déficit y que sigue una senda de gasto "responsable".

Una posición que ha contrastado con la del PSOE, que este martes rechazará el techo de gasto para el próximo ejercicio. "Si por el PSOE fuera, España no tendría ni los Presupuestos de 2017, ni el techo de gasto de 2018, ni políticas nuevas...", ha dicho. Por no tener, en su opinión, no tendría ni legislatura.