La CIA se desmarca de Trump e insiste en la injerencia de Rusia en las elecciones

El director de la CIA, Mike Pompeo, insistió hoy en que respalda el informe de la inteligencia sobre la injerencia electoral de Rusia en 2016, horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurase que cree a su colega ruso, Vladimir Putin, cuando dice que Moscú no estuvo implicado.

"El Director respalda y siempre ha respaldado el informe de la comunidad de inteligencia de enero de 2017 titulado: Evaluando las Actividades e Intenciones de Rusia en las recientes elecciones de EEUU", afirmó la CIA en un comunicado.

"La evaluación de inteligencia respecto a la injerencia de Rusia en las elecciones no ha cambiado", agregó la agencia de inteligencia estadounidense.

El comunicado de Pompeo, ex congresista republicano y nombrado por Trump tras su llegada a la Casa Blanca en enero, contrasta con las declaraciones del presidente estadounidense quien afirmó hoy haber comentado esta cuestión con Putin en Danang (Vietnam), donde ambos mandatarios asistieron a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

En el avión que le trasladaba a Hanoi desde Danang después de la cumbre, Trump dijo a los periodistas que Putin le había negado "con mucha fuerza y vehemencia" cualquier injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016, y que él le creía.

"Ha dicho que no se entrometió. Siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro país", declaró Trump.

El informe de la inteligencia estadounidense de enero recalcó que Moscú había intentado influir en las elecciones presidenciales de 2016 a favor de Trump, el candidato republicano, frente a la demócrata Hillary Clinton, y para ello había pirateado miles de correos electrónicos de los servidores informáticos del Comité Nacional Demócrata.