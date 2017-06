Un ex presidente del Canal se desentiende de la compra de Emissao y destaca que no está investigado en Lezo

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sostiene en el sumario del caso Lezo, que investiga el supuesto saqueo de la empresa pública de aguas madrileñas, que el Canal de Isabel II compró la empresa Emissao en noviembre de 2013 a través de "cuentas bancarias no autorizadas" ubicadas en "paraísos fiscales" causando un perjuicio de 25 millones de dólares al patrimonio público madrileño.

En la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política, Victoria ha suscrito "literalmente" la precedente intervención del portavoz parlamentario del PP, Enrique Ossorio, que afirmó que Canal Extensia, la filial que llevaba las operaciones americanas del Canal, no informó ni al Consejo de Administración ni al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de las compraventas iberoamericanas.

El compareciente ha respondido a los portavoces de la oposición en numerosas ocasiones que no conocía los detalles o las circunstancias de la adquisición de Emissao porque "no eran de su ámbito competencial" a pesar de ser presidente del Canal porque eso sólo se trataba en las reuniones de Canal Extensia. Y que, por tanto, "carece de toda la responsabilidad" sobre cuestiones que no ha aprobado el Consejo de Administración de la empresa pública.

"La operativa en Iberoamérica no era lo más importante en el Canal. Más del 80 por ciento de las operaciones eran en España y Madrid. Era un servicio de calidad tan importante y en lo que trabajábamos es en que las cosas funcionaran bien en nuestra región, que es lo que me preocupaba", ha alegado.

En respuesta a los portavoces de la oposición en la comisión, Victoria ha negado que el expresidente autonómico Ignacio González no le puenteó en sus funciones en el Canal. Eso sí, ha subrayado en varias ocasiones que él no viajó a América para tratar asuntos del Canal --a diferencia de González con su polémico viaje a Cartagena de Indias-- y que no está siendo investigado en el caso Lezo.

