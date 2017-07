Castilla y León ve "poco serio" que Montoro amplíe el déficit 0,1% y dice que su comunidad no quiere endeudarse

Así lo ha señalado a la entrada del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ha mostrado su preocupación por la capacidad de déficit que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, permite a las comunidades autónomas, y, en concreto, a Castilla y León. "No queremos endeudarnos más, lo que me interesa no es que nos den un décima más de déficit", ha apuntado.

No obstante, la 'popular' ha señalado que, "evidentemente", votará a favor del nuevo objetivo de déficit para las comunidades autónomas de Montoro, pero ha manifestado su deseo por saber qué ingresos tendrá Castilla y León. "Lo que quiero es que me digan exactamente cuántos van a ser los ingresos que va a tener mi comunidad, teniendo en cuenta el techo de gasto que se va a presentar. Eso es lo que quiero", ha afirmado.

Sin embargo, también ha reconocido que no entiende la previsión que ha hecho Montoro. "Me parece poco serio que en una semana estemos otra vez aquí todos. Estas cosas creo que se podrían haber previsto y no tener que venir dos veces por una décima más, que tampoco es un cambio sustancial", ha concluido.

GALICIA, CON MONTORO

El consejero de Hacienda de Galicia, Valeriano Martínez, ha expresado a la entrada del Consejo su aprobación a la nueva apuesta de Montoro, porque esta ampliación del déficit "supone 60 millones de euros más" para la comunidad autónoma. Asimismo, ha dicho que "no es tanto una cuestión de décima arriba y décima abajo", sino que puede suponer una ayuda para el plan estratégico gallego.

"Todo lo que sea facilidades para las comunidades autónomas lo veo más que correcto", ha añadido Martínez, quien espera poder "utilizar toda la capacidad de financiamiento", pero "siendo suficientemente prudentes" por la consolidación fiscal.

CANARIAS CUMPLIRÁ SU ACUERDO

Por su parte, la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, ha reiterado la voluntad de apoyo a los objetivos del déficit que Coalición Canaria acordó este jueves con Montoro, aunque ha señalado que, a Canarias, la décima no le afecta, porque la comunidad autónoma alcanzará también, en 2018, el objetivo de estabilidad presupuestaria.

En este momento, su Gobierno está pendiente de cuál va a ser la propuesta que haga el ministro sobre el uso del superávit para las comunidades autónomas cumplidoras, ha dicho. Este jueves, Coalición Canaria avanzó un principio de acuerdo con Hacienda por el que se permitirá a las autonomías invertir parte del superávit. Si el acuerdo se confirma hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la formación canaria aprobará el techo de gasto la semana que viene el en Congreso.