Cifuentes admite que le "duele" ver en el 'Tramabús' de Podemos las caras de Rajoy, Felipe González o Esperanza Aguirre

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Cifuentes ha criticado la campaña puesta en marcha por la formación morada y tras señalar que le parece una iniciativa "infantil" y una "falta de respeto", ha indicado que lo que tiene que hacer Podemos es ponerse a "trabajar".

"En el Ayuntamiento de Madrid tienen mucha tarea", ha dicho Cifuentes, quien considera una "falta de respeto mezclar a empresarios que están cumpliendo condenas con políticos que están siendo procesados o presidentes de Gobierno que están trabajando y no tienen nada que ver con este asunto como Rajoy o Felipe González".

Preguntada sobre si le duele ver, por ejemplo, la cara de Esperanza Aguirre en este vehículo vinilado, ha dicho que lo que le duele es "ver a personas que no han sido juzgadas y condenadas". "Es una ofensa y me duele, no de manera particular Esperanza Aguirre, que por supuesto que sí me duele, pero también Rajoy o Felipe González", ha dicho.

Sobre la próxima declaración de Aguirre ante el juez, que lo hará como testigo por el fraccionamiento de las facturas de los servicios prestados por las empresas del 'cabecilla' de la red Gürtel, Francisco Correa, cuando ésta dirigía la Comunidad de Madrid, ha indicado que no va a decir nada porque es ella (Aguirre) quien "tiene que determinar ante el juez lo que le parece oportuno".

No obstante, sí que ha reconocido que la Administración en general y la de la Comunidad en particular "es muy complicada" y cada consejería "tiene potestad para llevar a cabo su política de contratación y es imposible que un presidente esté encima de todo", preguntada por si es posible que Aguirre no se enterara de lo que estaba pasando en su Gobierno.

En este sentido, ha recordado que hacen al año "miles de contratos" y que ella lo que ha hecho al llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido poner en marcha el portal de transparencia, que antes no existía, para colgar todos los contratos que se hacen.