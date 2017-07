Colau: "¿Quién puede dudar de que Carmena rechaza totalmente el terrorismo?"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido hoy a su homóloga madrileña, Manuela Carmena, de las críticas que ha recibido del PP y se ha preguntado: "¿quién puede dudar de que Manuela Carmen rechaza totalmente el terrorismo y se solidariza absolutamente con los familiares?".

En declaraciones al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, Colau se ha referido a las críticas vertidas hacia Manuela Carmena por decidir un homenaje a todas las víctimas del terrorismo y no sólo a Miguel Ángel Blanco y ha afirmado: "Me parece una falta de respeto a los familiares alimentar estas polémicas que no tienen fondo, ¿quién puede dudar de que Manuela Carmen rechaza totalmente el terrorismo y se solidariza absolutamente con los familiares?".

Colau ha recordado que Barcelona "tiene el recuerdo muy presente de cómo vivimos con horror aquel asesinato. Hay un rechazo absolutamente unánime en nuestras ciudades y una solidaridad absoluta con familiares y víctimas, no hay que alimentar polémicas estériles".

"Hace poco mostramos absoluta unidad con el terrible atentado de Hipercor y creo que lo que hicimos bien fue mostrar esa unidad y priorizar y escuchar a los familiares y víctimas y que ellos mismos decían que demasiadas veces las instituciones habían hablado demasiado y no han escuchado suficiente", ha manifestado Colau.

Según la alcaldesa de Barcelona, "hay que mostrar máximo respeto, escuchar y no alentar falsas polémicas que lo que hacen es ensuciar un recuerdo que debe ser lo más limpio y lo más digno posible".

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy que finalmente desplegará una pancarta en recuerdo del edil asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco y "todas las víctimas del terrorismo" en la concentración de mañana a las 12.00 propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).