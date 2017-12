Compromís pide que se devuelva el "dinero incautado a los republicanos e invalidado por el régimen franquista"

El senador asegura, en un comunicado, que "esta confiscación buscaba obtener recursos y reprimir a los demócratas vencidos". Por ello, Mulet garantiza que la moción "busca ir cerrando etapas y borrando indignos hechos de nuestra historia que merecen ser reparados"

Esta propuesta, que ya había sido presentada por Marian Campello, diputada de Compromís en las Corts Valencianes, recuerda que una de las primeras medidas al inicio de la Guerra Civil fue la de "no considerar válidos billetes puestos en circulación por el Banco de España", además de que los billetes anteriores no podían entrar en circulación "si no habían sido marcados previamente por las autoridades franquistas".

Según esta moción, en 1938 se "regularon los cambios de monedas y la confiscación del dinero republicano emitido tras el golpe de Estado", lo que provocó que muchos ciudadanos no pudieran realizar el cambio "por necesitar aval de personas de renombre para poder ejecutarlo".