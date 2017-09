Cs sigue adelante con la moción de censura en Cataluña pese a las reservas del PP

Ciudadanos mantiene su intención de presentar una moción de censura contra el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aún no registrada, pese a las reticencias del PP, que trata de convencerles para que no lo hagan y evitar así que no se rompa la unidad de los constitucionalistas.

Fuentes de la dirección de Ciudadanos han asegurado a EFE que seguirán adelante con la moción y han emplazado al PP a que piensen más "en la situación excepcional que se está viviendo y "menos" en sus cálculos electorales.

Han señalado que no han recibido ningún tipo de presión por parte de los populares, más allá de que la semana pasada el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, transmitiera su "incomodidad" por la iniciativa a la portavoz de Cs en el Parlament, Inés Arrimadas.

Hoy el PP ha asegurado que estaban intentando persuadir al partido de Albert Rivera para que desistiera de presentar la moción con el fin de no quebrar la unidad, ya que el PSC se niega a apoyarla.

No obstante, también los populares han dejado claro que apoyarán a Ciudadanos si se empeña en presentar la moción contra Puigdemont, aunque antes tendrán que prestarles dos diputados para que puedan registrarla, ya que se requiere de la firma de 27 parlamentarios y la formación naranja tiene 25.

Otra cosa es asegurarse el éxito de que ésta salga adelante, ya que tendría que obtener el respaldo de la mayoría absoluta (68 votos de los 136 escaños de la Cámara catalana).