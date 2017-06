Echenique reprocha al Gobierno el "saqueo" que hace de la hucha de pensiones

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha reprochado hoy al Gobierno el "saqueo" que está haciendo del fondo de reservas, denominado comúnmente "hucha de pensiones", tras conocerse la retirada de 3.500 millones de euros para la paga extra de verano.

Preguntado por este asunto en la jornada 'Transformar la Economía para transformar la sociedad: la transformación que España necesita' celebrada en El Escorial, Echenique ha asegurado que la "mejor forma de romper España" es "destruyendo" el sistema público de pensiones, una práctica que, a su juicio, está llevando a cabo el PP.

En este sentido, ha criticado que a los "amigos" del Partido Popular no les afecta la retirada de fondos porque "defienden sistemas privados" y consideran que la retribución por jubilarse es un "privilegio" y no un "derecho".

Para Echenique, se ha "instalado" la precariedad en el modelo laboral de España y es esta la razón por la cual ha defendido que el modelo económico que instaura el Ejecutivo de Mariano Rajoy es un "fracaso", al poner "en riesgo" servicios sociales como el sistema de pensiones.

Por otra parte, en referencia a la regulación de la eutanasia que se viene debatiendo en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que es necesario legalizarla puesto que "no es aceptable que sea ilegal que personas que están sufriendo no puedan morir dignamente", y quien no entienda esto "probablemente viva en el siglo XIX".