Elogios a Rafa Nadal, menú con guiños españoles en la Casa Blanca y un jamón para Donald Trump

Rajoy ha regalado a su anfitrión un jamón, como ha hecho con otros mandatarios, pero no se ha dado a conocer cuál ha sido el regalo de Trump. En el menú, gambas a la plancha con alioli de naranjas de Sevilla, pollo glaseado con membrillo y jerez con guarnición de romanescu, coles de Bruselas y patatas asadas al romero, y crema de chocolate con helado de azúcar moreno. No ha habido vino, como es habitual con Donald Trump, que no consume alcohol.

En la rueda de prensa posterior la anécdota la ha puesto Rajoy que, en dos ocasiones, se ha referido al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como "Madero", aunque en la segunda ha rectificado.

Durante el almuerzo, Trump también ha recordado a la delegación española su viaje a Barcelona y ha señalado que por eso le afectaron tanto los atentados de agosto en esta ciudad y en Cambrils.

Eso sí, no ha sido un almuerzo privado ni de cortesía, sino que han participado las dos delegaciones en pleno. Por parte de España, Rajoy ha estado acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis; la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro; su jefe de gabinete, Jorge Moragas, la directora de la oficina económica de Moncloa, Eva Valle, y el director de Asuntos Internacionales, Bernardo de Sicart. También ha participado una nutrida delegación estadounidense, incluido el secretario de Estado, Rex Tillerson; el jefe de gabinete, John Kelly y el asesor y yerno del presidente Jared Kushner.

Trump ha recibido a Rajoy a su llegada al ala oeste de la Casa Blanca. El presidente del Gobierno español ha firmado en el libro de honor, y acto seguido se ha reunido con Trump en el Despacho Oval, antes del almuerzo de las dos delegaciones. Después los dos han ofrecido una rueda de prensa conjunta, de modo que, en total, Rajoy ha permanecido en la Casa Blanca poco más de dos horas.

BANDERA ESPAÑOLA EN BLAIR HOUSE

En su breve estancia en Washington, Rajoy se ha alojado en Blair House, residencia oficial de los invitados del presidente de EEUU desde 1942. Franklin D. Roosevelt decidió entonces comprar esta decimonónica residencia para reforzar la diplomacia y no solo la acción militar de su gobierno ante la Segunda Guerra Mundial. En su fachada, a pocos metros de la Casa Blanca, este martes ondeaba la bandera española.

Según cuenta la web oficial del lugar, en la decisión de comprar Blair House para alojar a los invitados influyeron las frecuentes visitas del entonces primer ministro británico Winston Churchill. Hasta entonces las visitas se alojaban al menos una noche en la Casa Blanca y Franklin Roosevelt junior contaba como su madre, Eleanor Roosevelt, interceptó en una ocasión a Churchill a las tres de la mañana, puro en mano, dirigiéndose a la zona privada de la Casa Blanca para seguir conversando con el presidente.