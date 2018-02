La jueza Elósegui asegura que sus "ideas" están en la Ley de Igualdad y que tuvo que "sintetizar" su currículum

La catedrática María Elósegui ha confirmado en una entrevista con elconfidencial.com que no participó en la redacción del anteproyecto de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres del Gobierno de Zapatero, como desveló eldiario.es, y aun así insiste en que no falseó el currículum con el que ha resultado elegida jueza española del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Nos pidieron la elaboración del borrador y luego se quiso redactar de una manera diferente de cara a la publicación, pero las ideas son exactamente las mismas", afirma en la entrevista.

En el currículum que Elósegui remitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos , y que está redactado en tercera persona, dice de sí misma: "Preparó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres 3/2007, actualmente en vigor, a propuesta del Ministerio de Trabajo". En el apartado de méritos que cuelga en la web de la Universidad de Zaragoza -donde es catedrática de Filosofía del Derecho- Elósegui sostiene que ella fue quien elaboró el borrador de la Ley de Igualdad "por encargo del Gobierno español".

En la citada entrevista, Elósegui confirma las afirmaciones de la exdirectora del Instituto de la Mujer Rosa Peris en eldiario.es sobre el encargo que desde el organismo se hizo al magistrado Fernando Lousada -quien había colaborado en la redacción de la ley de igualdad gallega- para que redactase un documento de asistencia técnica para una futura ley de Igualdad estatal. Según consta en el currículum de Lousada, este decidió reclutar a tres expertos para realizar aquel trabajo. Una de ellas fue María Elósegui. La directora de la Mujer aclara que el ministerio nunca trató con ella, que el contrato se firmó únicamente con el magistrado y que el documento elaborado nunca se utilizó.

Cuando se pregunta a Elósegui si la afirmación que incluyó en su currículum no es un falseamiento de la realidad sino una "imprecisión", la catedrática contesta: "Bueno, yo no diría que es una imprecisión. Es una manera de sintetizar en inglés y francés una frase que es muy larga. Sin más, sin ningún afán de nada".

La exdirectora del Instituto de la Mujer explicó que, en lugar de elaborar la ley a partir de ese tipo de aportaciones de expertos, el Gobierno de Zapatero optó por "otra técnica legislativa" y recurrió a la comisión interministerial, que se puso a trabajar a finales de 2005 a las órdenes de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Peris insistió en que ni Lousada ni mucho menos Elósegui pueden atribuirse ningún papel en la elaboración de la ley ni reconocerse en el texto. "Da a entender que ha tenido parte activa en la elaboración de la ley y no es así", asegura.

Además de Peris, ni Jesús Caldera, titular de Trabajo -el Ministerio que figuró como proponente del proyecto de ley- ni la secretaria general de Igualdad entonces, Soledad Murillo, reconocen aportación alguna de Elósegui a aquel proyecto legislativo, que reformó 27 leyes y cambió las políticas de igualdad en España.

Elósegui se defiende con lo siguiente: "Soledad Murillo dice que no me conoce, pero hay fotos de cuando estuvimos juntas en un acto de la asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas en la Universidad de Zaragoza en junio de 2006".

Sus comentarios homófobos, "una tergiversación"

María Elósegui ni se va ni acepta las críticas. La nueva magistrada española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos trata de defender su imagen tras la cascada de comentarios y artículos homófobos que recogió eldiario.es tras su elección. "Los periódicos no son el lugar donde se vota", dice Elósegui, quien asegura que no va a dimitir a pesar de lo que piden colectivos sociales y partidos de la oposición. "Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable".

Elósegui asegura que sus palabras, comentarios y artículos han sido "sacado de contexto y tergiversado" para "lesionar" su "honor". En la información de eldiario.es se recogieron artículos publicados durante casi veinte años y se incluían párrafos enteros, algunos de gran extensión. Entre sus afirmaciones, figura la de que "está claro que la homosexualidad produce patologías" o que “cualquier intento de presentar a una pareja homosexual como el equivalente a un matrimonio feliz no pasa de ser una pretensión sencillamente imposible”.

A pesar de ello, Elósegui asegura que se han puesto en su boca cosas que no ha dicho y que todo responde a "una lucha entre partidos" en la que se le ha utilizado como "una marioneta en medio de un juego". Elósegui fue votada por 114 miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Entre ellos hubo miembros de todo el espectro ideológico. También entre los representantes españoles, como es el caso de la representante de Podemos.

Elósegui también ha dicho que la homosexualidad es una "vivencia de sufrimiento" o que ser transexual es "una tragedia, una enfermedad". eldiario.es ha solicitado entrevistar a Elósegui en repetidas ocasiones, tanto dar su versión sobre el falseamiento del currículum como para contextualizar sus afirmaciones, pero la catedrática se ha negado a contestar.

En la entrevista que se publica hoy se le pregunta por su vinculación de homosexualidad y patologías: "¿Usted cree eso?". Y contesta: "Bueno... no, tendría que explicar muchísimas más cosas. No creo eso".