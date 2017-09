El Gobierno avisa a Colau de que "será responsable de sus actos" si facilita la consulta independentista

En la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha asegurado que "se estudiará" el pacto sellado este jueves entre el Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona para garantizar la participación el 1-O en la ciudad condal, con el objetivo de ver "qué acuerdo es ese y qué responsabilidades pueden derivarse".

En todo caso, el portavoz del Ejecutivo ya ha lanzado a Colau la advertencia de que "cada uno es responsable de sus actos" y que, por ello, también "lo será la alcaldesa de Barcelona".

"O SE ESTÁ CON LA LEY O EN CONTRA. NO SE ESTÁ A MEDIAS"

"O se está con la ley o en contra de la ley. No se está a medias. No se dejan las llaves y 'yo no quiero saber nada'. Eso es una actitud de poco fuste", ha criticado Méndez de Vigo.

Según el ministro, esta actitud de Colau es la misma que ha adoptado Podemos, manteniendo la ambigüedad ante "un desafío secesionista y una vulneración de la legalidad" como es, a su juicio, el de la Generalitat. "Tomamos nota todos, ¿eh?", ha avisado el portavoz del Gobierno.

"Es lo que vemos en los últimos tiempos en general en Podemos. Lo vimos en el debate de la moción de censura, con intervenciones de Pablo Iglesias con las que no nos enteramos de su modelo de España. Y quedó patente que los únicos que apoyaron su moción fueron ERC y Bildu. Los votantes de estas formaciones tienen que tomar buena nota ante este desafío", ha apostillado.