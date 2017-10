Hernando (PP) dice que Puigdemont debe "pedir perdón" al pueblo catalán y al resto de españoles

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este martes que lo primero que tiene que hacer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es "restaurar la legalidad" y asumir la "anulación" de la ley del referéndum y la de transitoriedad tras los fallos del Tribunal Constitucional, así como "pedir perdón" a los catalanes y al resto de españoles por lo que "ha hecho". Es más, ha avisado que un adelanto electoral no implicaría "una limpieza" porque el Estado de Derecho seguirá "funcionando" para que se asuman responsabilidades civiles y penales.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, al ser preguntado si comparte la tesis del PSOE de que no tendría sentido seguir adelante con la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución si se convocan unas elecciones autonómicas en el marco de la legalidad y se rechaza la declaración unilateral de independencia.

Hernando ha rehusado entrar en ese debate sobre "hipótesis" porque, según ha dicho, Puigdemont ni siquiera ha convocado comicios. A su juicio, lo que debe hacer es devolver a Cataluña a la legalidad de la Constitución y el Estatut que le vienen reclamando "desde hace mucho tiempo".

Y en este punto, ha avisado de que si hubiera comicios en Cataluña, eso no va a implicar "una limpieza" sobre "lo que algunos han estado haciendo", puesto que el Estado de Derecho va a seguir "funcionando" y las responsabilidades civiles y penales "van a llegar a personas que han vulnerado" la ley con "consecuencias gravísimas" para el conjunto de los catalanes.

Por todo ello, ha insistido en que "lo que tiene que hacer" el Gobierno catalán es "restaurar la legalidad, poner en vigencia otra vez el Estatut y la Constitución", asumir la anulación de "todas las leyes que han sido ya anuladas por el TC" y "pedir perdón al pueblo de Cataluña por lo que han hecho y por lo que han estado haciendo todo este tiempo. Y también al resto de españoles".

SER "VALIENTE" COMO IBARRETXE Y ACUDIR AL SENADO

Preguntado entonces expresamente si pedir perdón es una de las condiciones que exige el PP para que no se aplique el 155, Hernando ha señalado que se trata de una "reflexión genérica" pero ha agregado que "cuanto antes lo hagan mejor". "Ya que han perdido la decencia política, por lo menos que recuperen la dignidad y respondan por el daño que están produciendo a las instituciones de Cataluña", ha apostillado.

Hernando ha emplazado a Puigdemont a ser "valiente" y acudir al Senado esta semana, igual que en su día el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe, acudió al Pleno del Congreso a explicar su propuesta. Sin embargo, ha dicho que presidente catalán ha estado "escondido" y ha llevado a la economía catalana a una situación de "recesión", provocando además que "más de 1.300 empresas salgan de Cataluña".

"Ahora solo hay en Cataluña una empresa del Ibex y antes había siete. ¿Esto no les preocupa? A mí sí me preocupa y es una tragedia que esto pase en una parte tan querida como Cataluña, que es motor de la economía y algunos han querido gripar ese motor", ha resaltado, para añadir que esa "Arcadia feliz" que prometían los independentistas "no existe" y es algo "falaz".

SEGUIR EL EJEMPLO DE TARRADELLAS

Finalmente, Hernando ha recomendado a presidente catalán que siga el ejemplo de su antecesor Josep Lluis Tarradellas, que facilitó un punto de encuentro entre "planteamientos divergentes". "Lo que ha hecho el Gobierno de Puigdemont ha sido saltar por los aires ese gran acuerdo", ha lamentado.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, que incluso ha leído algunas de las declaraciones que hace 40 años pronunció Tarradellas y que se podrían "pronunciar hoy", ha criticado duramente que el Gobierno catalán de Puigdemont se haya "empeñado en repetir los errores de la vieja política" y de la "peor historia de España", perdiendo "la decencia política".