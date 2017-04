La esposa de Humala niega la entrega de un supuesto soborno de Odebrecht

La esposa del exmandatario peruano Ollanta Humala, Nadine Heredia, negó hoy que la empresa brasileña Odebrecht les haya entregado un soborno de tres millones de dólares para la campaña presidencial de 2011, tal como lo declaró su expresidente Marcelo Odebrecht a la justicia de Brasil.

"No tengo idea por qué mentirían", pero "no es corroborable y no es cierto", respondió Heredia en entrevista con el Canal N, tras la difusión en Lima de la declaración de Odebrecht.

Según divulgó la Corte Suprema brasileña en un comunicado, Odebrecht admitió que ante una petición del entonces ministro Antonio Palocci, habría entregado "vía el Sector de Operaciones Estructuradas, 3 millones de dólares al candidato a la Presidencia de Perú Ollanta Humala" para la campaña presidencial de 2011.

El juez de la Corte Suprema brasileña Edson Fachin, instructor del caso Petrobras, divulgó las revelaciones a la Justicia de Marcelo Odebrecht para delatar la gran trama de corruptelas alrededor de Petrobras a cambio de tener una rebaja en su condena.

Las declaraciones de Odebrecht coinciden con las hechas por el exdirectivo de la compañía en Perú Jorge Barata al fiscal peruano Hamilton Castro, en febrero pasado, sobre el pago de tres millones de dólares a la campaña de Humala que concluyó con su elección para el periodo 2011-2016.

Las donaciones se hicieron a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil, del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, y algunas fueron entregadas personalmente a Heredia, según las declaraciones de Barata difundidas por la prensa en febrero.

La exprimera dama agregó que Odebrecht y Barata pertenecen a una misma empresa, que "quiere salvar sus operaciones en Perú" y que "todo lo dicho (por ambos) tiene que ser corroborado" por las autoridades peruanas.

En ese sentido, pidió que se corrobore con el levantamiento de su secreto bancario y se haga una verificación sobre si tiene alguna empresa "offshore" con la cual se pueda confirmar las acusaciones de la compañía brasileña.

"No hay ninguna información que pueda corroborar lo dicho por Barata", remarcó Heredia.

La Fiscalía peruana investiga a Humala y a Heredia, ambos líderes del Partido Nacionalista Peruano (PNP), por lavado de activos al supuestamente haber gestionado una financiación ilegal de su formación política durante las campañas electorales para las presidenciales de 2006 y 2011.

El grupo Odebrecht está acusado de haber sobornado a gobiernos y autoridades de una docena de países de América Latina y África a cambio de obtener importantes contratos.

Marcelo Odebrecht fue detenido en junio de 2015 y condenado a más de 19 años de prisión, mientras que el exministro Antonio Palocci fue detenido en septiembre de 2016, acusado de intermediar entre el Gobierno brasileño y el grupo Odebrecht para el pago de coimas y sobornos a cambio de obtener contratos.

En Perú, Odebrecht ha admitido que entregó sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 a funcionarios y autoridades para hacerse de obras públicas en un periodo que comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).