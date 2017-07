Juristas catalanes avisan en Bruselas de que el referéndum de Puigdemont "no tiene cabida en una Europa con garantías"

"Si analizamos jurídicamente la ley del referéndum, carece absolutamente de garantías y tiene un carácter absolutamente antidemocrático", ha explicado el jurista en declaraciones a Europa Press antes de participar este martes en una conferencia en la Eurocámara sobre 'El derecho frente a los populismos en el marco de la UE', invitados por la eurodiputada liberal Teresa Giménez Barbat, junto con otros juristas del colectivo.

"Lo que no cabe es un proceso sin garantías en una Europa con garantías. Una Europa en la que el Estado de Derecho y el respeto a la Ley es lo que prima", ha explicado, dejando claro que los 60 años de paz y progreso que ha traído el proyecto europeo "son consecuencia del respeto a la ley y al derecho".

Huguet Tous ha asegurado que "posturas de desobediencia y de falta de garantías y de falta de respeto al Estado de Derecho no tienen cabida en Europa" y ha avisado de que "como pretenden" una declaración de independencia así "conllevaría a la salida inmediata salida de la Unión Europea, precisamente porque así lo dice el Tratado de la Unión, pero además porque es que un proceso en el que no se cumplan con las garantías del Estado de Derecho no tendrá nunca cabida en la Unión Europea".

"Como juristas nos preocupa la deriva que está teniendo el 'proces'. Nos aboca precisamente a que si se hiciera este referéndum no tendría ningún tipo de garantía ni sería susceptible de homologar en Europa", ha visado.

"Eso es lo que vamos a explicar aquí", ha explicado el jurista catalán, que ha insistido en que la Ley del Referéndum "tiene carencia absoluta de cualquier garantía jurídica", incumple la normativa española y también es "contraria a cualquier principio establecido en los tratados internacionales o en el Derecho Internacional".

Así, ha considerado una "demencia tremenda" que en el preámbulo de la Ley del Referéndum se diga que "el derecho de autodeterminación es el primer derecho humano". "Eso es falso (*) Es la libertad y la dignidad. El artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos" de la ONU, ha aclarado, insistiendo en que aunque "el derecho a la autodeterminación efectivamente está en el artículo primero del Tratado de Derechos Políticos, no es el primer derecho humano que las naciones libres se han dado".

Huguet Tous ha dejado claro que por mucho que "los líderes de los partidos independentistas" digan "por activa y por pasiva" que "cumplen con la normativa internacional, los tratados internacionales, con el Derecho europeo" la realidad "es otra". "El cumplimiento se ve en el ejercicio de la política diaria", ha zanjado.

Al ser preguntado si la UE podría intervenir aduciendo infracción al Derecho europeo, Huguet Tous ha descartado este extremo. "No, de momento es un tema de derecho interno. Europa lo que hará es respetar lo que haga el Estado español en aplicación de las leyes del Estado español", ha explicado.

"Europa reconoce a España como un estado democrático y por lo tanto reconocerá las acciones que se realicen desde el estado español", ha abundado.

El colectivo de juristas ha descartado remitir un análisis formal a las instituciones europeas, al ser preguntado si tienes pensado remitir un informe al Ejecutivo comunitario. "Simplemente venimos a exponerlo (en la Eurocámara). De momento no creemos que sea necesario", ha explicado.