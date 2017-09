Lorenzo Silva, Clara Janés y Román Gubern firman el manifiesto contra el 1-O

Los escritores Lorenzo Silva, Nuria Amat, Inka Martí, Salvador Oliva y Sergio Gaspar; la poeta y miembro de la RAE Clara Janés; el ensayista Jordi Gracia y el crítico de cine Román Gubern se han adherido, entre otros, al manifiesto lanzado la pasada semana por casi un millar de intelectuales y artistas contra el 1-O.

El manifiesto llama a la no participación de los ciudadanos catalanes en la consulta, al margen de cuál sea su posición ante la independencia, con el lema 'No participes. No votes'.

Casi un millar de intelectuales y artistas que se califican "de izquierdas" lanzaron el texto, al que se han sumado casi dos mil firmantes más, según los promotores, para calificar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional como una "estafa antidemocrática" y una convocatoria "tramposa" opuesta al "ejercicio de libre decisión del pueblo de Cataluña".

Entre los firmantes están el escritor Juan Marsé, la cineasta Isabel Coixet, la actriz Rosa María Sardá y el diseñador Javier Mariscal, todos ellos catalanes.

También secundan la declaración los escritores Javier Cercas, Javier Marías, Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Rico e Ignacio Martínez de Pisón, los directores Fernando Colomo y José Luis Guerín, el cantante Miguel Ríos y la actriz Marisa Paredes, entre otros.

El texto, promovido por la asociación Recortes Cero y que aparece publicado en español y catalán, apunta que la convocatoria del 1-O no es transparente ni establece un mínimo de participación.

Además, defiende que en su puesta en marcha se ha "marginado" a la oposición y que la aprobación de la ley de referéndum y de las leyes de desconexión ha sido "exprés".