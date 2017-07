Maíllo subraya que Colau sabe que el referéndum es ilegal y no puede apoyarlo

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "sabe perfectamente" que el referéndum independentista es ilegal y que, por tanto, no se puede apoyar por muchas "presiones de unos y otros" que reciba.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Maíllo ha lamentado que Colau hable en un sentido o en otro "dependiendo del día", aunque ha reconocido que en Cataluña "la presión es muy alta".

Ha señalado, en cualquier caso, que la alcaldesa sabe que ni el Ayuntamiento, ni sus funcionarios ni ella misma pueden cometer "ningún tipo de ilegalidad", como sabe que el referéndum "tal y como está planteado" es ilegal.

Por eso, se ha mostrado absolutamente convencido de que Colau es consciente de todo esto "con independencia" de que su discurso "pueda variar en función del día" o ante las "exigencias del guión" y las "presiones de unos y otros".

Por otro lado, Maíllo ha valorado que en la reunión que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, mantuvieron la semana pasada se reafirmó el compromiso de unidad para luchar contra el desafío soberanista.

Sin embargo ha criticado que el PSOE plantee una subcomisión parlamentaria y ha señalado en este sentido que los socialistas "enredan mucho" con el tema catalán y ponen "muchos eslóganes", pero después "no concretan" a qué se refieren.

En su opinión, "hay que ir al tema esencial" y el apoyo al Gobierno en el 'no' al referéndum es la clave, así como seguir poniendo encima de la mesa la ilegalidad de esta iniciativa.

El número tres del PP ha puesto en valor la labor de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presente en este acto, con la respuesta del Ejecutivo ante el desafío soberanista.

Ha señalado que la respuesta del Gobierno ante dicho desafío será siempre "tranquila, ponderada y racional" dentro de la ley, aunque también será "firme" en la defensa del Estado de derecho.

Por eso ha querido hacer una llamada a la tranquilidad y ha pedido confianza en las instituciones para afrontar esta situación.

Además, ha reclamado "no caer en las provocaciones" de los independentistas, que buscan el "victimismo". Y ante esa estrategia ha apostado por decir "hasta la saciedad" que no habrá referéndum el 1 de octubre.

No ha querido entrar en detalles sobre las respuestas que irá dando el Ejecutivo a medida que avance este proceso que está ahora en una "primera fase", porque, ha dicho, "no hay que hablar de las respuestas si no se conocen aún las preguntas" que se irán planteando.

Ha insistido, en cualquier caso, en que el Estado de derecho tiene mecanismos suficientes para evitar que se produzca un referéndum "claramente ilegal".