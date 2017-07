Millo afirma que el Gobierno actuará con proporcionalidad y descarta usar la fuerza

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado hoy que el Ejecutivo central actuará siempre con "celeridad, tranquilidad y proporcionalidad" ante cualquier acción ilegal de la Generalitat, y ha añadido que "nunca" ha pensado en que sea necesario recurrir al "uso de la fuerza".

En declaraciones a la emisora Rac1, Millo ha sido preguntado por las palabras de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien ayer recordó que "por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución, pero también la integridad y soberanía" de España.

Para Millo, Cospedal se limitó a "leer lo que dice la Constitución" y, por lo tanto, "no debería sorprender tanto", pero ha apuntado: "Espero que no lleguemos a una situación en que sea necesaria el uso de la fuerza. Nunca he pensado que eso sea necesario. Nunca".

De hecho, ha acusado a la Generalitat de ser quien "amenaza con el uso de la fuerza" al querer "imponer una ley que a ojos de todo el mundo con dos dedos de frente es una auténtica chapuza democrática y autoritaria, y un atentado contra las normas de convivencia y el sentido común".

Ante eso, el Gobierno "actuará con celeridad, tranquilidad y proporcionalidad. A cada medida que esté encaminada a cometer una ilegalidad, a cada acción que se tome, habrá una consecuencia coherente y proporcionada", ha dicho Millo, avisando de que también los "anuncios, proclamaciones, soflamas y actos de marketing y propaganda también pueden llevar consecuencias, como el caso Vidal".

Millo ha afirmado que "Cataluña no es una colonia, no está en guerra con nadie, ni hay ningún déficit democrático por parte del Gobierno", por lo que "los que atenten contra la democracia y el Estado de derecho deberán rendir cuentas ante la justicia".

Además, ha mostrado su "profunda decepción" ante la actitud del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: "Los catalanes no nos merecemos dirigentes tan irresponsables que están dispuestos a llevar a una población a un callejón sin salida, dividir a la sociedad y crear tanta frustración", ha criticado.

Por ello, ha preguntado a los dirigentes independentistas que ayer participaron en el Teatro Nacional de Cataluña en el acto de presentación de dicha ley: "Todos los que estaban sentados en el escenario saben perfectamente que eso no es posible y no se hará. Y sabiéndolo, ¿por qué empujan a la población a este callejón sin salida? ¿Qué quieren provocar? ¿Qué están intentando provocar como consecuencia?".