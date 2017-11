Monedero compara la comisión de investigación de financiación de partidos del Senado con "las Cortes franquistas"

El exdirigente y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha protagonizado este lunes una tensa comparecencia en la comisión de investigación del Senado creada por el PP para investigar la financiación del resto de los partidos políticos. De hecho, a su llegada, ha comparado este órgano con "las Cortes franquistas".

Así lo ha afirmado en declaraciones de los medios minutos antes de comparecer en esta comisión, en la que sólo interviene el PP. El resto de partidos mantiene el boicot a la comisión por entender que los 'populares' sólo quieren contestar desde el Senado a la investigación en el Congreso sobre su supuesta financiación irregular.

"Una comisión con un único partido nos recuerda de alguna manera a las cortes franquistas, pero ellos sabrán", ha criticado el exdirigente a las puertas de la comisión, en la que después, durante la sesión, ha negado que Podemos se financiara en sus inicios con fondos de Venezuela e Irán.

Ya dentro de la comisión, Monedero ha comenzado su comparecencia insistiendo en estas críticas al PP nada más tomar la palabra. "Es una comisión que de alguna manera rompe con la lógica parlamentaria y el pluralismo", ha criticado, al tiempo que ha mostrado su "extrañeza" por la existencia de "una comisión con un partido único".

CRUCE DE ACUSACIONES CON LOS SENADORES PP

Este ha sido el primero de los muchos cruces de acusaciones que han protagonizado los senadores 'populares' y el exirigente de Podemos, a lo largo de una comparecencia que ha durado una hora y en la que el tono bronco, los reproches y la tensión han sido la tónica general.

Tras estas primaras críticas de Monedero, el portavoz 'popular', Luis Aznar, ha acusado al exdirigente 'morado' de venir a "catequizar" al Senado. "Limítese usted a responder con cordialidad lo que yo le pregunto", ha reclamado.

"Disculpe, yo pregunto y usted responde", ha insistido Aznar en respuesta las quejas de Monedero, quien ha llegado a pedir a la presidenta de la Comisión, Rosa Vindel, que interviniera para llamar la atención a los senadores del PP por hacer "comentarios jocosos" mientras hablaba.

Monedero se ha referido así al murmullo y las risas que han generado sus explicaciones sobre la colaboración que realizó con el Gobierno venezolano de Hugo Chávez a lo largo de nueve años, de los cuales, según el politólogo, sólo seis meses se pueden entender como "trabajar, trabajar".

TRABAJÓ 6 MESES CON REMUNERACIÓN PARA EL GOBIERNO DE VENEZUELA

"No voy a soportar que yo haga una afirmación y algunos senadores se permitan el lujo de hacer chistes. Lo he oído desde aquí", ha avisado Monedero, al tiempo que ha reclamado a la presidenta que pusiera orden. "Oh dios mío", ha manifestado Vindel, mientras intentaba devolver la normalidad a la sesión.

A continuación, Monedero ha explicado que de esos seis meses de trabajo por los que recibió remuneración del Gobierno de Venezuela corresponden a "tres meses en 2004" y luego otros tres "a través de un acuerdo con Naciones Unidas donde había un contrato de colaboración".

"Después, el grueso de las colaboraciones no eran contractuales. Entiendo que se le pueda hacer extraño que la gente quiera colaborar con proyectos políticos en los cuales uno cree, pero muchas veces la gente hace eso, colabora gratuitamente", ha proseguido, para añadir que, en esos casos, sólo se benefició de dietas y del pago del transporte por parte del Gobierno venezolano.

"ACUSACIONES MUY GRAVES" DE MONEDERO AL PP

La tensión ha vuelto a la sala poco después, cuando Monedero ha aprovechado una de sus respuestas para acusar al PP de haber "financiado a policías para que en connivencia con periodistas se inventaran pruebas falsas contra sus adversarios".

"Está haciendo acusaciones muy graves que nosotros, a la vista de las actas, podemos pasar a la Fiscalía", ha avisado Aznar, quien ha acusado a Monedero de intentar "desviar la atención sacándose de la manga cosas que no vienen a cuento".

"Es mi punto de vista. Respondo lo que quiero", ha espetado Monedero, quien ha acusado directamente a la senadora el PP Maria Carmen Riolobos de llamarle "mentiroso". "No tiene derecho a llamarme mentiroso. Están en el Senado, no en una taberna. No se lo consiento", ha denunciado.

Entre rifirrafe y bronca, Monedero ha asegurado ante los senadores del PP --a los que también ha acusado de "cuchichear" como en el colegio-- que sus trabajos de asesoría para Venezuela y el dinero que recibió por ellos no tienen nada que ver con la fundación de Podemos.

"14 QUERELLAS ARCHIVADAS"

Además, ha asegurado que "la Justicia ha archivado hasta 14 querellas contra Podemos y sus dirigentes", mostrando a los presentes varios recortes de prensa que sostenían sus afirmaciones.

Durante su comparecencia, Monedero también ha negado que tratara de comprar con dinero procedente de Venezuela el Canal 33, en el que junto al ahora secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, comenzó a emitir el programa de La Tuerka en 2012.

"Ojalá pudiera comprar yo un canal", ha asegurado Monedero, quien ha explicado que lo que Iglesias y él buscaban cuando el director del Canal 33, Enrique Riobóo, les dijo que quería vender el canal, era "ganar tiempo" para poder seguir emitiendo su programa.

Monedero también ha negado que la campaña de las elecciones europeas de 2014 se financiara con fondos procedentes de Venezuela e Irán, como ha asegurado el propio Riobóo este mismo lunes en la misma comisión, en la que ha comparecido antes que Monedero. "Lo ha dicho un señor cuya única tarea es ir por los medios criticando a Podemos", ha denunciado.

En este punto, Aznar ha criticado al exdirigente del partido morado por recibir con una actitud "sonriente" las graves acusaciones lanzadas por Riobóo este lunes y ha cuestionado el "ejemplo" que supone para sus alumnos en la Universidad Complutense, donde da clase.

"Anda que usted con el Senado", ha respondido Monedero. "Entiendo que un partido en el que la gente encuentra jaguars en el garaje no entiende que la gente se gaste sus ahorros en un proyecto en el que cree. Yo me he gastado mi dinero en financiar en cuanto he podido la Tuerka", se ha defendido.

Tras este último encontronazo, Aznar ha dado por finalizada la comparecencia, no sin antes denunciar el "número" que, a su juicio, ha protagonizado Monedero "para desviar la atención y escaparse por las costuras". "Lamento que haya perdido la oportunidad de hacer un papel serio", ha denunciado el portavoz 'popular'.

Dado que Monedero no ha podido responder en el momento, al haber terminado ya Aznar con sus preguntas, el cofundador del partido morado ha comparecido posteriormente ante los medios para acusar al PP de estar "insultando" al Parlamento al seguir adelante con una comisión en al que sólo participan ellos y sus socios de UPN.

"Es una comisión espuria, que nace mintiendo", ha denunciado Monedero, quien además ha asegurado que el único propósito del PP con ella es "echar una cortina de humo" sobre los casos de corrupción que les afectan. "De lo que se trata es de echar lodo, de embarrar", ha lamentado.